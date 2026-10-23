Дом актера перезапускается: от театра сатиры до музыкальной лаборатории

Благодаря гранту здесь появилось свое оборудование

Открытая репетиция. Фото: предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

В Казани Дом актера, который долгое время был вынужден арендовать аппаратуру для мероприятий, получил для своего зала звуковое оборудование. Первым творческим коллективом, кто его протестировал, стала группа Yummy Music Band, которая намерена в первые шесть месяцев 2027 года провести здесь музыкальную лабораторию. YMB, который ранее исследовал возможности известных песен (апофеозом стал трибьют Ильхаму Шакирову), теперь займется композициями молодых авторов.

Возвращение бэнда

Проект удалось осуществить, благодаря грантовой поддержке проекта «Дом культуры» компании «Логика молока», на реализацию инициативы было выделено 3 млн рублей. Как вспоминает директор Дома актера имени Марселя Салимжанова Лилия Гараева, когда она пришла в феврале 2026-го на новое место работы, здесь по сути был один микрофон. Основатель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров предложил ей подать заявку на грант, благодаря чему теперь здесь можно проводить концерты, спектакли, вечера без дополнительных расходов.

— Мне хочется дать больше возможностей молодым артистам, — рассказала Гараева. — Сейчас мы думаем над форматами, но здесь будут и концерты, и спектакли, и лаборатории, и многое другое.

Событие называют «перезапуском»: с 1968 года, когда дом при Союзе театральных деятелей переехал в новое здание из «Гранд-отеля» на Кави Наджми, здесь кипела жизнь. Например, работал театр сатиры, которым руководил Рабит Батулла. Есть своеобразная связь с прошлым у любимого Yummy Musiс Band Ильхама Шакирова: он давал здесь концерты, о чем даже сохранились кадры любительской видеосъемки — с молодыми поэтами Ренатом Харисом и Разилем Валеевым на постконцертном застолье.

При этом у Yummy Musiс Band и лейбла Yummy Music с Домом актера своя история: здесь на третьем этаже появилась их первая база-студия, когда глава Союза театральных деятелей Татарстана Фарид Бикчантаев выделил им место бывшей кинопроекционной. Об этом сохранились новости на портале мэрии: «В казанском Доме актера открывается студия звукозаписи». На презентации тогда выступали группы Ittifaq, Кумух, Funktion Unlimited, Альберт Исмаил, Гузель Минакова и Мубай. Yummy Musiс Band после этого пережил реинкарнацию, чтобы вернуться в последние годы с трибьютом Ильхаму Шакирову, который прозвучал в парке Горького, Татарской филармонии, Казанском кремле, а также вышел в виде пластинки.

Эльмира Калимуллина. предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

Федоров критикует

Свое появление в 2026 году бэнд назвал «открытой репетицией», на нее собрался почти полный зал. Действительно, это была настоящая репетиция: руководитель группы Юрий Федоров то и дело останавливал музыкантов и требовал играть то мягче, то протяжнее, то четче, то резче, а главное — острее, острее! Особенно доставалось директору и бас-гитаристу Ильнару Фатихову, который позже пошутил: «На самом деле мы все это долго с Юрой репетировали».

С Ильгизом Шайхразиевым бэнд прошел песню «Керфекләрең синең нигә кара» («Отчего ресницы твои черны»), указывая, как появился гитарный грув от Азата Гильмутдинова, отмечая акценты в работе барабанщика Марата Мухамедзянова, отдельно проигрывая клавишные виньетки.

Шайхразиев вспомнил, что он первоначально написал для этой народной песни свою аранжировку, а бесконечное движение грува появилось позже.

Эльмира Калимуллина и Аида Багдасарян исполнили «Адриатическое море» («Әдрән диңгез»). В ходе репетиций Калимуллина попросила Федорова опустить тональность на тон, от ми к ре, что далось руководителю непросто — ведь он внедрил в аранжировку фрагмент «Шехеразады» Римского-Корсакова, которая в оригинале давала свою окраску звука.

— Эту песню я исполняла еще в Нижнекамске по предложению моей мамы, — вспоминала Калимуллина. — У меня уже начал мутировать голос, так что представьте, как это пела маленькая девочка низким голосом. Это особенная для меня композиция.

Также Калимулина пошутила, что Федоров не будет подробно разбирать аранжировку песни: «Иначе репетиция уйдет в ночь. Хотя я совсем не против!».

Завершала репетицию композиция, звучавшая только на концертах — это «Гөлмәрьям» в версии Ильгиза Мухутдинова, который, напротив, попросил поднять тональность, чтобы максимально раскрывать возможности своего тенора. Здесь особенностью песни стали вкрадчивые риффы, исполняемые всем коллективом. На репетиции появился не весь состав YMB — из струнных были только скрипка и виолончель, также на сцене звучали тромбон и саксофон. По просьбе зрителей струнники даже сыграли фрагмент самостоятельно.

— Эту песню мы могли сыграть и прошлым летом в парке Горького, но она не была готова, а мы не привыкли выдавать публике субпродукт, — сказал Мухутдинов. — Зато потом, когда мы начали думать над композицией не вдвоем, а всей группой, она очень быстро сложилась.

Юрий Федоров. предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

Теперь — не только переосмысление хитов

В финале было объявлено, что бэнд запускает опен-колл для молодых авторов-исполнителей. Он начинается 22 октября и завершается через месяц. Участвовать могут только артисты и проекты, которые пишут свой материал, его нужно будет предоставить в виде аудио или видео. В результате отберут пять финалистов, которые будут репетировать в Доме актера с бэндом до трех своих песен с января по май 2027 года, а потом представят результат на одном из казанских фестивалей, который постараются зафиксировать в цифре.

Для YMB — это второй опыт большой работы с современным материалом. Этой осенью музыканты работали с Маратом Яруллиным, который выступил с ними в театре Тинчурина с целым концертом, уйдя в сторону от привычного эстрадного амплуа. Однако здесь вызов более серьезный, ведь, скорее всего, Федорову и компании придется работать с совсем новым материалом.

— Я все больше и больше последнее время над этим задумываюсь, — говорит Федоров, — потому у меня как у продюсера началась другая карьера. Хотелось бы поработать с авторской музыкой и в рамках бэнда. Концерт Марата показал, что зритель начинает заряжаться этим звуком, понимаешь? Когда мы начинали в 2014-м, было сильное разделение между татарской попсой и нами, нас воспринимали чуть ли не как андеграунд. Сейчас все изменилось, выросло умение, понимание музыки, продюсерские навыки. Я практически на 50% отказался от звукозаписи, меньше стал делать аранжировок и больше сосредоточился на продюсерской работе. Хочется повторять и сегодняшний формат, потому что люди спрашивали: можно ли нам присутствовать при создании?