В течение пяти лет на реализацию нацпроектов в Татарстане направлено 180,9 млрд рублей

В течение 5 лет на реализацию национальных проектов на территории Татарстана было направлено 180,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

По данным ведомства, из регионального бюджета на эти цели потрачено 50,7 млрд рублей.

Так, с 2019 года в республике было возведено и оборудовано 77 спортивных объектов. В их число вошли плоскостные сооружения, дворцы спорта и площадки ГТО. Вместе с этим доступность дошкольного образования в Татарстане достигла 100%. На сегодняшний день более 80% детей в регионе в возрасте от 5 до 18 лет также имеют возможность получать дополнительное образование. Кроме того, на территории региона были модернизированы и построены 255 объектов здравоохранения, а также 650 автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.



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Максим Кокунин