Татарстан вошел в число лучших регионов по кассовому исполнению нацпроектов и госпрограмм

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число лучших регионов по кассовому исполнению национальных проектов и государственных программ, об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Лучшими регионами по кассовому исполнению признали соседние с Татарстаном Башкирию и Самарскую область, а еще Пензенскую область, Чечню и Бурятию.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин обратил внимание на то, что заключение контрактов — самый важный этап реализации проектов, и призвал проводить его как можно раньше. Новые российские территории получат специальные казначейские кредиты для модернизации коммунальной инфраструктуры.

В июне президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны. В нацпроект включили Татарстан. По нацпроекту предусмотрят создание сети работающих по принципу «одного окна» центров поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем. Кроме Татарстана, их создадут в том числе в Башкортостане, Нижегородской, Самарской, Рязанской, Сахалинской, Томской, Тульской областях, а еще в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

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Маргарита Головатенко