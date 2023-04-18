«Огромное количество запросов»: в Татарстане растет заинтересованность площадками для выгула собак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В жителей Татарстана есть запрос на обустройство на территориях дворов площадок для выгула собак. Об этом рассказала директор Института развития городов республики Наиля Зиннатуллина.

— В прошлом году мы проанализировали варианты в блоке «свой вариант», увидели, что в больших городах, в малых городах, за исключением, когда районным центром является поселок городского типа или село, огромное количество запросов от людей в своем варианте на создание инфраструктуры для выгула собак. Мы посмотрели, как живет инфраструктура, которую мы делали ранее, увидели, что жители пользуются в первый и второй год жизни собаки, а дальше не выходят на нее. Оказалось, секрет заключается в том, что это пространство для тренировки и для дрессировки, а пространство для игры — за забором, — рассказала она.

По ее словам, созданная в парке казанского микрорайона «Салават купере» площадка для выгула собак пользуется большой популярность. Жителей, которые гуляют там со своими питомцами, можно наблюдать «с утра до вечера».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказывала Наиля Зиннатуллина в прошлом году «Реальному времени», в челнинском парке «Прибрежный» в Набережных Челнах создали полноценный кинологический центр. В процесс вовлекли несколько местных сообществ собаководов, местных кинологов и администрацию. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина