Нацпроект помогает аграриям повысить эффективность предприятий без крупных инвестиций

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров рассказал о преимуществах национального проекта «Производительность труда». Зяббаров сделал заявление на совещании в Доме Правительства РТ под руководством Рустама Минниханова.

В проекте могут участвовать предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей за предыдущий год.

С 2019 года в проект вступили 250 компаний, из них 47 предприятий АПК, что составляет 19% от общего количества участников. Проект реализуется в три этапа: диагностика, выявление потерь и обучение персонала; оптимизация пилотного производственного потока; тиражирование опыта и поддержание достигнутых результатов. Предприятия, которые воспользовались инструментами нацпроекта, отмечают положительный экономический эффект.

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Нафиса Миннехузина