В Татарстане по нацпроекту социальные услуги на дому получили 18 тысяч человек

В Татарстане в 2022 году по национальному проекту «Демография», входящему в федеральный проект «Старшее поколение», 18 тысяч человек получили социальные услуги на дому — это на 106% больше, чем в 2021 году. Нацпроект реализуется в регионе с 2019 года.



Системой долговременного ухода в республике охвачены 6,2 тысячи человек, здесь рост — 107%. Услугами сиделок воспользовались 302 пожилых татарстанца, для 36 пожилых людей созданы приемные семьи, основам ухода обучены более 3 тысяч родственников. В 2022 году в медицинские организации были доставлены 63,5 тысячи граждан старше 65 лет, проживающих в селах.

В 2023 году перед республикой стоят задачи по обеспечению охвата доставкой в медицинские организации 58,4 тысячи граждан после 65 лет, проживающих в сельской местности, в том числе на диспансеризацию — 32,9 тысячи человек, обучить в «Школах ухода» планируется не менее 2 тысяч родственников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С последними изменениями законодательства социальные службы в России получили право отказывать в помощи самым нуждающимся гражданам — тяжело больным или престарелым ветеранам. В Татарстане таковых 20% от общего числа обслуживаемых соцработниками на дому. В большинстве своем они живут в одиночестве, а многие психически не здоровы. Поправки в закон о соцобслуживании были внесены в целях защиты прав и здоровья соцработников. Однако без базы в виде подзаконных актов и обязательных к исполнению регламентов нарушить могут права нуждающихся в помощи граждан, включая самое главное право — на жизнь. В новых формулировках и пробелах закона разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко