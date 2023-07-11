В Казани выполнили более половины работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани на 56% выполнены работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В городе обновляют 12 участков улиц протяженностью 10 км, на 11 объектах работы завершат до конца лета, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Ремонт одного из самых крупных участков — дороги по улицам Поперечно-Отарской и Центрально-Отарской в Приволжском районе — выполнили на 75%. Верхний слой дорожного полотна покроют высокопрочным асфальтобетоном, обновят тротуары и отремонтируют ливневую канализацию. Для безопасности дорожного движения рабочие установят 135 дорожных знаков, нанесут разметку, подключат освещение и оборудуют семь остановочных павильонов. Завершить работы планируют к 15 сентября.

В Кировском и Московском районах Казани завершается ремонт участка протяженностью 1,3 км по улице Кулахметова. Дорожники уложат выравнивающий слой из асфальтобетона и отремонтируют тротуары, построят остановочные карманы с шестью павильонами и нанесут дорожную разметку. Работы выполнены на 95%.

К концу июля в Ново-Савиновском районе отремонтируют дорогу на улице Адоратского. Работы охватили участок от проспекта Ямашева до улицы Четаева, ремонт выполнили на 32%.

В жилом массиве Самосырово Советского района города обновляют дорогу по улице Мира, оперативное выполнение — 34%. В Авиастроительном районе участок улицы Айдарова от улицы Ленинградской до улицы Лукина готов на 52%. На этих двух объектах ремонт завершат к 31 августа.

Напомним, в этом году на дорожные работы в столице Татарстана выделили 24 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей предусмотрели на ремонт участков по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Столбище — Атабаево на участке км 3,8 — км 4,9 в Лаишевском районе. Для реализации ремонта на объекте из бюджета Татарстана выделяли более 22 млн рублей.

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Маргарита Головатенко