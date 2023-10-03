В Казани по нацпроекту отремонтировали улицу Айдарова

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Авиастроительном районе Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт улицы Айдарова — участок от ул. Ленинградской до ул. Лукина. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Стоимость работ составила почти 35,5 млн рублей. На участке протяженностью 300 метров уложили верхний слой асфальтобетона площадью 7,2 тысячи «квадратов» и отремонтировали тротуары.



Помимо этого выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, построен остановочный карман общей площадью 79 кв. м.

Напомним, в Авиастроительном районе Казани на улицах Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской организуют одностороннее движение. По расчетам властей, новая схема поможет сократить число пробок в указанном районе, а пропускная способность увеличится с 3 680 до 4 639 машин в час.

Планы решить проблему с пробками в северной части Авиастроительного района Казани анонсировали в феврале 2023 года. На ремонт улиц Вересаева, Ударной, Пржевальского и Камчатской по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выделили 250 млн рублей. Работы завершены.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова