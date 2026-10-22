«Хочется лучше играть, но не получается»: «Ак Барс» проиграл дома пятый раз кряду

Казанцы уступили «Торпедо» в серии буллитов (1:2)

Фото: Реальное время

«Ак Барс» потерпел поражение от «Торпедо» (1:2, по булл.) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Нижегородцам второй раз в сезоне удалось обыграть коллектив Анвара Гатиятулина. О пятом домашнем поражении и закрытом хоккее «Ак Барса» — читайте в материале «Реального времени».

Насколько эффективен закрытый хоккей «Ак Барса» Анвара Гатиятулина?

Казанцы вернулись в «Татнефть Арену» с двумя гостевыми победами над «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ) и минским «Динамо» (4:1). «Ак Барс» слегка подправил свое турнирное положение, обеспечив небольшой отрыв от девятого места на «Востоке» (там находился «Автомобилист»).

Реальное время / realnoevremya.ru

После провального матча с «Сочи» (2:3) Анвар Гатиятулин обозначил, что казанцы перейдут на более закрытый хоккей. Имелось в виду не то, что «Ак Барс» скопирует стиль «Адмирала» образца сезона 2022/23 во времена работы Леонида Тамбиева, однако прагматизма, более строгих действий в обороне в игре команды непременно добавится.

«Торпедо» на старте нынешнего регулярного чемпионата зарекомендовало себя неуступчивым, кусачим коллективом, способным доставить проблемы любому клубу КХЛ. В этом сезоне нижегородцы обзавелись новым красавцем-стадионом («VOLGA-Ареной»), поэтому, естественно, руководство «Торпедо» поставило перед командой более амбициозные задачи. В предстоящем плей-офф волжане планируют дойти минимум до второго раунда, а в идеале для них — закончить хоккейный 2027-й год с медалями.

С учетом последних тенденций «Ак Барс» действительно перешел на более сдержанный хоккей. Казанцы стали пропускать заметно меньше, а стиль игры команды Анвара Гатиятулина приобрел больше вязкости в средней зоне.

«Хочется, конечно, лучше играть, но сейчас где-то у нас не получается, будем работать»

1:1 на табло «Татнефть Арены» в основное время — результат вполне закономерный в минувший вечер. «Ак Барс» открыл счет первым. Отличился нападающий Семен Терехов в начале второго периода. Для молодого форварда эта шайба уже стала пятой в этом сезоне. В условиях кадровых потерь «Ак Барса» нападающий стал полноценным лидером казанского клуба. Как отмечает Анвар Гатиятулин, в последний месяц Терехов заметно прибавил. Стал ответственнее, набрался профессионализма. Добавил Семен во всем: даже у бортов Терехов начал бороться по-другому. Казалось бы, мелочь, но именно в таких деталях проявляется развитие хоккеиста.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сам по себе матч против «Торпедо» получился для «Ак Барса» не слишком событийным. Поведя в счете, казанцы отпустили инициативу и дали возможность играть нижегородцам с позиции силы. В конце второго периода «Торпедо» заметно увеличило давление в атаке. Старания гостей преобразовались в гол защитника Антона Сизова на 39-й минуте.

С психологической стороны, конечно, для «Ак Барса» была важна победа над «Торпедо». Четыре домашних поражения явно не радовали казанских болельщиков. И хоккеисты «Ак Барса» прекрасно сами осознают свое непростое положение. Им искренне хочется прервать свою серию неудач и за счет побед набраться уверенности, получить позитивный заряд эмоций в преддверии игры против «Трактора» и «Салавата Юлаева».

— Хочется, конечно, лучше играть, но сейчас где-то у нас не получается, будем работать. Хочется попросить наших болельщиков поддержать нас в этот тяжёлый момент. Нам самим не нравится наша игра, но хочется ещё большей поддержки. Понятно, что мне, возможно, не следует так говорить, потому что мы должны играть лучше. Но в этот тяжёлый момент болельщики — наш шестой игрок, они способны нам помочь, — сказал нападающий Никита Дыняк в разговоре с журналистами после матча.



«Нам нужна стабильность на протяжении всех 60 минут»

Как бы «Ак Барс» не хотел выйти триумфатором в прошедший вечер, одного желания на льду мало. Ни в третьем периоде, ни в овертайме казанцы не сумели дожать «Торпедо». Хотя моментов у хозяев было предостаточно, и тот же Григорий Денисенко мог закрыть все вопросы с исходом встречи в последние секунды овертайма.

Реальное время / realnoevremya.ru

По злой иронии судьбы, «Ак Барс» не воспользовался своими шансами добыть два очка, зато это прекрасно сделало «Торпедо» в послематчевой серии буллитов. Блестяще свои попытки исполнили Амир Гараев и Даниил Сероух. У «Ак Барса» единственный буллит забил нападающий Денис Зернов. Попытки Кирилла Семенова и Александра Хмелевского голкипер «Торпедо» Дмитрий Шугаев уверенно парировал своими сейвами.

— Мы будем строить игру так, чтобы максимально эффективно использовать наш ресурс, наши возможности. Не сказал бы, что мы ушли в закрытый хоккей. В предыдущих двух матчах правильно распоряжались шайбой и создавали достаточно хорошие моменты в зоне атаки. Нам нужна стабильность на протяжении всех 60 минут и чтобы она переносилась от матча к матчу, — резюмировал итоги встречи Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ближайший матч в КХЛ «Ак Барс» проведет в Челябинске с «Трактором» 23 октября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Торпедо» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 Терехов Сем. (Денисенко, 21:15);

1:1 Сизов (Дыбленко, 39:13);

1:2 Сероух (65:00, ПБ).

Серия послематчевых бросков: Хмелевский — вратарь, Гараев — гол, Зернов — гол, Сероух — гол, Семёнов — вратарь.

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8239 зрителей.

Вратари: Арефьев — Шугаев.

Судьи: Александр Комаров, Евгений Кочетов, Максим Строганов, Илья Филиппов.

Броски: 51-66; Броски в створ: 21-36; Голы:1-1; Вбрасывания: 25-19; Блокированные броски: 15-14; Силовые приёмы: 13-12; Отборы: 5-1; Потери: 13-15; Перехваты: 6-8; Штраф: 4-6.

