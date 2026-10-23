Опрос предпринимателей: как атаки на инфраструктуру «Яндекса» повлияли на ваш бизнес?
Представители бизнеса — о том, удалось ли сохранить работоспособность процессов в ситуациях нестабильности цифровых сервисов
Две недели назад три ЦОДа «Яндекса» подверглись атакам беспилотников. В результате нападений ущерб для самой компании оценивается независимыми экспертами в сотни миллиардов рублей. Но параллельно с этим пострадала большая часть российского бизнеса. Это предприниматели, которые пользовались облачной инфраструктурой «Яндекса» для хранения данных, сервисами для предприятий и другими цифровыми услугами. Одномоментно перестали работать платежный сервис, инструменты для проведения конференций, метрики, карты, ключевые компоненты облачной платформы, поисковые API и корпоративные инструменты. «Легли» сайты крупных СМИ, трудности возникли у компаний самого разного масштаба — от микробизнесов, потерявших свои данные из облака «Яндекса», до гигантов рынка — наподобие «Циана». Восстановление, по прогнозам, займет несколько лет: значительная часть оборудования сгорела дотла. Часть данных вернуть не удастся — компании, которые хранили и свои базы данных, и их бэкапы у «Яндекса», ощутили на себе всю мощь поговорки про яйца и корзину.
В рамках разговора о безопасности цифровых сервисов, которыми пользуется российский бизнес, «Реальное время» попросило своих респондентов ответить на следующие вопросы:
- Повлияли ли на вашу операционную деятельность атаки на цифровую инфраструктуру «Яндекса» и вызванные этим сбои в цифровых сервисах для бизнеса? Если да, то как?
- Планируете ли вы в дальнейшем обзавестись «запасным аэродромом» в плане цифровых услуг, чтобы не терять средства из-за замедления операционной деятельности в случае новых атак на сервисы ваших технологических партнеров ?
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Фарид Хашимов заместитель директора по развитию DNS в Казани
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Мы работаем не в изолированной системе, и, конечно же, сложившиеся обстоятельства повлияли на нашу работу.
В частности, при работе с нашими клиентами идет работа через систему электронного документооборота. Один из операторов ЭДО пострадал при атаках, и были временные трудности в подписании документов в магазинах. Нам пришлось временно дублировать закрывающие документы на бумаге, по старинке. У ряда партнеров были временно блокированы почтовые серверы. Работа по ним была восстановлена в считаные часы.
К счастью, это были временные трудности. Могу сказать, что критически важные процессы не пострадали, сейчас работаем в штатном режиме.
Однако из сложившейся ситуации мы сделали для себя выводы. Сделали резервные копии части критически важной информации. Настроили дополнительные каналы связи с партнерами, чтобы оперативно решать текущие задачи. В условиях быстро изменяющейся обстановки уже наработали навык быстрой переналадки. Работаем без сбоев.
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Михаил Шарипов совладелец ресторанного союза MemSol, председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ
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Проблемы, которые испытывал «Яндекс», повлияли и на наши операционные процессы. Тормозило наше собственное приложение, у гостей не проходила оплата заказов. Для работы кафе или ресторана это базовые вещи, нарушение работы которых относится к критическим сбоям. Поэтому в те дни мы испытали серьезные затруднения. Пока работа сервисов не была налажена, мы совершенно точно потеряли немалую часть прибыли, которую могли бы получить. Особенно с учетом того, что третья атака пришлась на погожий воскресный день, когда люди теоретически могли бы прийти в ресторан. Кстати, и парализованная работа сервисов такси тоже «подлила» воду на эту мельницу.
Что касается «запасного аэродрома» — непосредственно мы сами таких планов не строим. Дело в том, что нашу рабочую платформу обслуживаем не мы сами, а наш IT-подрядчик. Они планируют перераспределение сервисов и подстраховку на случай повторных атак. Но подробностей и планов нам пока не представили. Думаю, бизнес приспособится и к этой ситуации, но в моменте всем пришлось понервничать.
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Линар Хуснуллин сооснователь онлайн-супермаркета «Кладовая»
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В ночь на 11 октября работа приложения «Кладовая» и внутренних систем компании полностью остановилась.
Для онлайн-супермаркета доступность цифровых сервисов — критически важное условие работы бизнеса. В отличие от классического ретейла, у нас нет физических магазинов: единственный канал продаж — это приложение, операционку обеспечивают внутренние системы. Поэтому даже несколько часов простоя — это не просто техническая проблема, а остановка существенной части бизнеса.
Мы заранее предусмотрели подобные риски и организовали резервное копирование данных во внешнее хранилище. Благодаря этому удалось восстановить нашу работу за несколько часов.
Мы пока стартап, и такой срок восстановления не приводит к критическим финансовым последствиям. Но понимаем, что по мере роста нашей платформы цена каждого часа простоя будет увеличиваться. И дело не только в прямых финансовых потерях, это еще и доверие покупателей, которые рассчитывают на стабильную работу сервиса.
Что касается «запасного аэродрома», всё уже в процессе. Более того, как я говорил, определенный уровень независимости от основной инфраструктуры мы просчитали еще на этапе запуска бизнеса, поэтому и смогли так быстро восстановить работу.
Но наличие резервных копий и возможность практически бесшовного переключения на другую инфраструктуру — это разные уровни защиты. Мы планируем развивать систему резервирования, чтобы сокращать время восстановления, но здесь важно соблюдать баланс между стоимостью таких решений и масштабом потенциальных потерь. Полное дублирование инфраструктуры требует инвестиций.
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Александр Расческов главный врач сети клиник «Глазная хирургия Расческов»
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Серьезного влияния на работу нашей клиники мы не ощутили. Мы используем «Яндекс Директ» преимущественно для продвижения, тогда как основные медицинские процессы работают независимо от этой платформы. Однако произошедшее стало хорошим напоминанием о том, насколько важна устойчивость цифровой инфраструктуры для любого бизнеса.
Безусловно, резервные решения необходимы. Мы развиваем собственную цифровую инфраструктуру, автоматизируем медицинские процессы, внедряем современные технологии и инструменты искусственного интеллекта.
Но в медицине особенно важно, чтобы цифровизация не создавала новых точек уязвимости. Поэтому мы уделяем внимание надежности систем, сохранности данных и возможности продолжать работу при временной недоступности внешних сервисов.
Наша позиция проста: медицинские технологии должны зависеть от потребностей пациента, а не пациент — от доступности технологий.
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Тимур Галимуллин коммерческий директор завода «Грузоподъем»
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Наши рабочие процессы были в незначительной степени затронуты атаками на ЦОДы «Яндекса». Наши данные не пострадали.
Нас затронуло только по касательной, с той точки зрения, что перестали работать некоторые внешние ресурсы, на которые были «завязаны» наши контрагенты и партнеры. Например, у кого-то возникли временные сложности с документооборотом, а кому-то стала временно недоступна электронная почта. Думаю, временные сбои в разных процессах почувствовали и компании, и обычные граждане.
Очень надеемся, что последние новости все-таки приведут к мирным соглашениям — и проблемы завершатся.
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Юрий Марцинкевич директор департамента цифрового развития и технологий ГК ТОЧНО
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Сбои в цифровых сервисах «Яндекса» затронули работу отдельных инструментов, которыми мы пользуемся в операционной деятельности. В частности, возникли сложности с доступом к сайту, некоторым сервисам, а также к планировкам и поэтажным планам объектов недвижимости, необходимым для решения текущих рабочих задач. При этом важно отметить, что проблема была связана не с утратой данных, а с особенностями работы внешнего сервиса и отсутствием у «Яндекса» настроенного механизма автоматического бэкапирования необходимой информации.
Мы оперативно отреагировали на ситуацию: в течение 1—2 дней перенесли сайт и необходимые данные на собственные серверы; восстановили все планировки и поэтажные планы. Это позволило вернуть сотрудникам доступ к рабочим материалам и минимизировать влияние сбоя на текущие процессы.
Ранее мы использовали комбинированную модель: часть инфраструктуры размещали на собственных мощностях, часть — на инфраструктуре специализированных внешних провайдеров. Такой подход позволял гибко распределять нагрузку, использовать необходимые технологические мощности и обеспечивать устойчивость цифровых сервисов. При выборе инфраструктуры учитывали требования к надежности, доступности и информационной безопасности. Выбор в пользу внешних провайдеров был обусловлен их доступностью для широкого круга пользователей. Крупные дата-центры, например как у Сбера, «Яндекса» или операторов «большой тройки», располагали дорогостоящими и высокоэффективными системами защиты, включая периметровый фаервол, что обеспечивает надежную защиту от DDoS-атак. Ресурсы, размещенные на внешних площадках, зависят от уровня защиты этих провайдеров.
Однако ситуация показала, насколько важно не только выбирать надежных цифровых провайдеров, но и контролировать доступность критически значимой информации независимо от работы сторонних сервисов.
Фактически мы уже сделали шаг к тому, чтобы подстраховаться. После инцидента приняли решение размещать сайты, корпоративные системы и сервисы группы компаний на собственных серверах. Теперь эти материалы находятся под нашим непосредственным контролем и доступны без критической зависимости от работоспособности внешней платформы.
В дальнейшем мы намерены последовательно развивать этот подход: определять, какие цифровые сервисы и данные критически важны для операционной деятельности, обеспечивать их резервное хранение и заранее прорабатывать сценарии восстановления доступа при сбоях у внешних провайдеров.
При этом речь необязательно идет о полном отказе от сторонних цифровых решений. Они остаются важной частью современной ИТ-инфраструктуры бизнеса. Наша задача — выстроить такую модель, при которой сбой отдельного сервиса не приводит к остановке рабочих процессов. Для этого необходимы резервные копии, понятные процедуры восстановления и возможность оперативно переключаться на альтернативные ресурсы.
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