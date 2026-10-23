Опрос предпринимателей: как атаки на инфраструктуру «Яндекса» повлияли на ваш бизнес?

Мы работаем не в изолированной системе, и, конечно же, сложившиеся обстоятельства повлияли на нашу работу.

В частности, при работе с нашими клиентами идет работа через систему электронного документооборота. Один из операторов ЭДО пострадал при атаках, и были временные трудности в подписании документов в магазинах. Нам пришлось временно дублировать закрывающие документы на бумаге, по старинке. У ряда партнеров были временно блокированы почтовые серверы. Работа по ним была восстановлена в считаные часы.

К счастью, это были временные трудности. Могу сказать, что критически важные процессы не пострадали, сейчас работаем в штатном режиме.

Однако из сложившейся ситуации мы сделали для себя выводы. Сделали резервные копии части критически важной информации. Настроили дополнительные каналы связи с партнерами, чтобы оперативно решать текущие задачи. В условиях быстро изменяющейся обстановки уже наработали навык быстрой переналадки. Работаем без сбоев.