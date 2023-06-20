В Казани до конца 2023 года откроют рекордное количество новых школ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году в Казани откроют четыре новые школы на шесть тысяч учащихся. Для города это рекорд, сообщает пресс-служба мэрии.



Одна из новых школ возводится на улице Курынова в Советском районе Казани. Здание готово на 70% и 1 сентября примет первых учеников, став дополнительным корпусом школы №184.

Новое здание на 1 501 место возводится по национальному проекту «Образование». Оно позволит создать образовательный кластер, в котором будут обучаться порядка трех тысяч детей. В старом корпусе будут проходить уроки для детей с 1 по 4 классы, а в новом — с 5 по 11 классы. На территории будут находиться площадки для занятий футболом, баскетболом, а также беговые дорожки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также продолжается строительство школ в жилом районе «Салават купере» и на ул. Рауиса Гареева на 1 501 место каждая, а также на ул. Нигматуллина. Она рассчитана на 1 224 ученика.

В начале июня министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин отметил, что в сфере образования в Татарстане продолжается строительство 11 школ. План по этому направлению был выполнен на 67%.



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Айрат Назипов