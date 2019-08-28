Нацпроекты в Татарстане: предпринимателей республики поддержат на 3 миллиарда

Предпринимателям республики предлагают льготные займы, субсидии по кредитам, информацию и рекламу

Фото: Максим Платонов

Татарстан — лидер по поддержке малого и среднего бизнеса: за первую половину 2019 года субъекты МСП в республике получили кредиты на 4,1 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», предпринимательский нацпроект объединяет в одну систему множество уже существовавших и новых мер по развитию малого бизнеса: здесь и льготное финансирование, и гранты для фермеров, и строительство промпарков, а также широкая информационная поддержка предпринимательской инициативы.



Особое внимание — моногородам и экспорту

Бюджет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Татарстане составляет 2,8 млрд рублей на три года. Из них в 2019 году вложат 1,5 млрд рублей. В основе нацпроекта — самая нужная — финансовая поддержка МСП. Наиболее крупное по финансированию направление здесь — региональная программа «Акселерация субъектов МСП», бюджет которой уже в этом году превысит миллиард.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года Гарантийный фонд Республики Татарстан во главе с Тимуром Темиргалиевым выдал субъектам малого и среднего предпринимательства 111 поручительств на сумму 763 млн рублей. А общий объем финансирования, привлеченного под поручительства, приблизился к 3 миллиардам.



По данным Минэкономики Татарстана, в 2019 году выдано всего 27 поручительств, в том числе 13 поручительств за счет гарантийного капитала и 14 поручительств за счет средств федерального бюджета и бюджета Татарстана. Фото mert.tatarstan.ru

Еще помощь предоставляют через Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП — здесь объем поддержки составляет 72,3 млн рублей, но охватывает гораздо большее количество предпринимателей. По последним данным, речь идет о 222 участниках программы. Известно, что через этот центр за первое полугодие на экспорт выведено 48 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Еще 151,8 млн рублей уйдут на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки в центре «Мой бизнес» (подробнее о нем ниже). Ожидается, что в 2019 году доля субъектов МСП, охваченная услугами центра, составит 3%.

Ожидается, что количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, составит 3,9 тыс. человек в 2019 году и уже 15,9 тыс. к 2024 году.



Реализацию предпринимательского нацпроекта и координацию деятельности по всем нацпроектам в республике осуществляет Министерство экономики.

Нацпроект затронет промпарки

Регпроект «Акселерация МСП» затронул развитие в Татарстане промпарков, и это неудивительно: как ранее рассказывал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, каждый пятый рубль, полученный в виде налогов от МСП по итогам 2018 года, был выплачен резидентами промышленных парков. Всего в Татарстане функционируют 88 промышленных парков и площадок, Минэкономики Татарстана планирует довести их количество до 100 к 2024 году.

В ведомстве уверены: создание промышленных площадок является эффективным механизмом по развитию производственного, в том числе высокотехнологичного, бизнеса. Эта деятельность включает в себя создание и модернизацию рабочих мест, развитие на селе альтернативных видов занятости малого бизнеса, а также создание социальной и инженерной инфраструктуры.

По нацпроекту планируется предоставление субсидии управляющим компаниям парка ООО «Тасма-Инвест-Торг» на территории технополиса «Химград» и промышленного парка «Тюлячи». Фото Максима Платонова

По нацпроекту планируется возведение промышленного парка «Саба» за 308,6 млн рублей, а также предоставление субсидии управляющим компаниям таких парков, как индустриальный парк на территории технополиса «Химград» ООО «Тасма-Инвест-Торг» и промышленный парк «Тюлячи». Сумма субсидий составляет 361,7 млн рублей.

Льготы для кредитов

Еще один регпроект по финансовой поддержке МСП носит название «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», и оно говорит само за себя. Бюджет регпроекта в 2019 году составляет 115,5 млн рублей, его направят на предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП. Однако в целом на эти цели уходит еще большая сумма. Уже сейчас предоставлено 141 поручительство (в том числе те самые 27 поручительств предпринимателям моногородов) на сумму 869,9 млн рублей, что позволило привлечь финансирование на 2,9 млрд рублей.

Существуют несколько вариантов подобной поддержки.

Микрозаймы по льготной ставке кредитования (7,5% годовых до трех лет, не более 5 млн рублей). В 2019 году программу дополнили приоритетными группами: для экспортеров и социально ориентированных проектов микрозаймы будут выдаваться под 5% годовых. На сегодняшний день выдано 219 микрозаймов на 522,63 млн рублей. Действующий портфель микрозаймов составляет 621 единицу.

Предоставление льготного лизинга оборудования, процентная ставка 6% годовых для российского оборудования и 8% годовых для иностранного оборудования. Здесь сумма финансирования намного больше: от 3 млн рублей до 200 млн рублей. За первое полугодие 2019 года поддержку получили восемь проектов на сумму 330,17 млн рублей.

Субсидирование процентной ставки по кредиту (размер субсидии определяется как сумма уплаченных процентов по ставке, установленной кредитным договором (не выше величины средневзвешенной процентной ставки до 14,15% в 2017 году и до 12,04% в 2018 году), размер субсидии не более 5 млн рублей в год).

Ожидается, что количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП составит 477 в 2019 году и 837 к 2024 году.

Из общего бюджета проекта 16,7 млрд рублей направят на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), оставшиеся 18 млрд рублей — на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК). Фото Максима Платонова

Фермерский стартап на миллиард

Отдельным направлением в нацпроекте по поддержке МСП идет помощь фермерам — регпроект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Предполагается, что уже в 2019 году по его линии поддержку получат свыше трех тысяч предпринимателей в сфере сельского хозяйства, к 2024 году их число должно достигнуть 5 530 человек.

В 2019 году на эти цели выделено 418,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 339,2 млн рублей, из бюджета Татарстана — 79,6 млн рублей. Основные мероприятия здесь связаны с мегапроектом «Агростартап», который не так давно торжественно запустили председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов. Общий бюджет этого проекта на все время его существования составляет аж 37 млрд рублей.

Из общего бюджета проекта 16,7 млрд рублей направят на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), оставшиеся 18 млрд рублей — на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОК). В этом году по данной программе выделят 418 млн рублей, из которых 205 млн рублей смогут получить КФХ.

Поддержка будет оказываться в форме грантов на развитие. Максимальный размер гранта не превышает 3 млн рублей, а грант на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является КФХ, — 4 млн рублей.

Предусмотрено возмещение фермерам части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), сельскохозяйственной техники, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и т. д. Фото Олега Тихонова

Гранты можно потратить на софинансирование затрат, связанных с реализацией проекта создания и развития фермерского хозяйства. В частности, речь идет о затратах на приобретение земельных участков, разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, подключение этих объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям.

Также предусмотрено возмещение фермерам части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), сельскохозяйственной техники, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и т. д.

«Хорошо, но мало — отсюда пальмовое масло»



Гранты фермерам — очень полезное дело, убежден председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров. По его словам, в таком деле «всем сестрам по серьгам не бывает»: «Кто готов, кто защищает бизнес-план, тот и получает гранты, и «Агростартап» — это итог нашей большой работы!»

Он пояснил: хорошо, что большая часть грантов уходит на поддержку сельхозкооперативов, потому что в них создается та самая добавленная стоимость, которая обеспечивает покупку продукции у мелких фермеров не по грошовой, а по приемлемой для них цене.

— А государство должно выступать в роли регулятора: если цена молока ниже себестоимости, то с помощью экономических мер следует обеспечить, чтобы она была не ниже нее. Например, сейчас за литр должны платить не меньше 22—23 рублей.

Сейчас кооперативы закупают молоко по 19—21 рублю, уточнил он, это выше, чем в среднем на рынке. И отметил, что «конкурентоспособность нашей продукции по вопросам ценообразования пока лежит ниже плинтуса»:

— Если у нас на 1 гектар государство вкладывает [в виде помощи фермерам] 23 доллара, то в ЕС и других развитых странах — более 365 долларов.

В таких условиях, дал понять собеседник «Реального времени», не стоит рассчитывать на то, что предприятия, которые имеют своего рода щит в виде аффилированных чиновников, перестанут добавлять в «молочку» пальмовое масло.



Самозанятые — тоже нацпроект

Вызов по достижению отметки в 60 тысяч самозанятых до конца года также оказался в рамках нацпроекта, а точнее, регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». С одной стороны, в этой части нацпроекта в принципе не предусмотрено федеральное финансирование, с другой — кипит бурная деятельность по созданию самозанятым комфортных условий. Это и многочисленные мероприятия, и системные решения — к примеру, возможность для этого налогового режима компенсировать больничный.

Также в рамках регпроекта на «Биржевой площадке Республики Татарстан» встроен специальный ресурс «Самозанятые». Регистрация на данном ресурсе позволит самозанятым получить доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг. Напомним, что первый госконтракт самозанятый татарстанец получил на площадке в июле.

На «Биржевой площадке Республики Татарстан» встроен специальный ресурс «Самозанятые». Фото bp.zakazrf.ru

В 45 муниципальных образованиях республики работают на постоянной основе региональные представители центра «Мой бизнес», его сотрудники консультируют самозанятых по всем вопросам этого налогового режима. Информационная поддержка идет и в онлайн-режиме: для этих целей еще в 2018 году в республике запущен интернет-ресурс по предоставлению информационных сервисов и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе и самозанятым — «Проверенный бизнес».

По данным на начало августа, в республике насчитывалось более 26 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход, и темпы роста этого показателя увеличиваются. Так, в июле в Татарстане появились 7 тысяч новых самозанятых, а только за первые две недели августа — еще 4 тысячи.

Гончарный круг сам собой не раскрутится

— Меня, как самозанятую, очень интересует SMM-раскрутка, то есть продвижение в интернете, в соцсетях, — оценила значение нацпроекта художница Надежда Вахрушева, которая занимается производством керамики. — Я сама, как и многие самозанятые, в этом ведь не разбираюсь. Но и гранты на первых порах, думаю, никому из нас не помешали бы.

Она привела в пример себя: производство керамики — дело затратное, для изготовления керамических сувениров нужно оборудование, и грант мог бы стать первоначальным взносом за него.

— У меня специфическая сфера деятельности, например, самое основное, что нужно, — печь для обжига, она стоит 160 тысяч рублей, раскатчик для пластов — 235 тысяч, гончарный круг — 60 тысяч, маленький гончарный круг — 25 тысяч.

PR для МСП

Есть у нацпроекта и деятельность по вовлечению граждан в бизнес в целом — не обязательно в форме самозанятых. Регпроект «Популяризация предпринимательства» имеет бюджет в 29,5 млн рублей на 2019 год, его мероприятия в этом году должны охватить 750 человек. Казалось бы, не очень амбициозная цель, но к 2024 году показатель должен вырасти до внушительных 12,9 тысячи.

На увеличение этого показателя фактически работает весь нацпроект, а работа подпроекта «Популяризация предпринимательства» преимущественно информационная. В рамках реализации регионального проекта в 2019 году планируется проведение кампании, предусматривающей создание положительного образа предпринимателя, реализацию программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14—17 лет, проведение специализированных форумов, конференций и слетов — в общем, создание положительной среды.

Отдельной строкой здесь идет проведение конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства республики «Предприниматель года. Золотая сотня», он проходит в Татарстане с 2014 года. Победителями конкурса, включающего в себя 10 направлений, станут успешные предприниматели, которые своей деятельностью внесли значительный вклад в развитие различных отраслей экономики. В прошлом году, к слову, в конкурсе появилось новое направление — халяль-индустрия.

В рамках этого же подпроекта реализуется ряд программ, направленных на легализацию предпринимательства и популяризацию предпринимательской инициативы: «Бизнес-класс», «Фабрика предпринимательства», «Школа предпринимательства», «Азбука предпринимательства».

