В одной из школ Татарстана выявили нарушение при реализации нацпроекта «Образование»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Аланской средней общеобразовательной школе Тюлячинского района Татарстана прокуратура выявила нарушение законодательства при реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По нацпроекту в Аланскую СОШ закупили цифровые лаборатории для школьников по химии, экологии и нейротехнологии на более чем 600 тысяч рублей. Получив оборудование, школа не поставила его на свой баланс и фактически не использовала.



В адрес директора школы прокуратура Тюлячинского района Татарстана внесла представление. Нарушения законодательства уже устранили, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Управление ФАС по Татарстану рассказало, что в 2020 году из 258 госзакупок, которые сделали в рамках исполнения национальных проектов, 93 закупки совершены с нарушениями. Большая их часть пришлась на нацпроекты «Демография» (42) и «Образование» (25).



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Татьяна Демина