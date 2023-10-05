Татарстан создал правительственную комиссию по реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана образовал правительственную межведомственную комиссию по реализации в республике национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Ее возглавил премьер-министр региона Алексей Песошин.

Его заместителями в правительственной межведомственной комиссии назначены министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко и вице-премьер республики Роман Шайхутдинов. Всего в ее состав вошли 30 человек.

Напомним, в июне 2023 года правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и и на перспективу до 2035 года. Ее разработали по поручению президента страны Владимира Путина.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В июле первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о необходимости разработки программы развития беспилотных авиасистем в регионах. Он поручил им до 1 октября предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры.



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Татьяна Демина