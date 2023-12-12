Татарстан за 2023 год потратил на нацпроект «Культура» более 1,5 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На национальный проект «Культура» в Татарстане в 2023 году направили 1,595 млрд рублей. Об этом на брифинге в кабмине сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова:

— На реализацию проекта было выделено более полутора миллиарда рублей. Это 692 млн рублей — [выделила] Российская Федерация, 393 млн — Республика Татарстана, — сказала она, уточнив, что из регионального бюджета дополнительно направили 18 млн рублей.

Ирада Аюпова напомнила, что следующий год, по плану, станет последним в реализации национального проекта «Культура».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 2023-й раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в регионе Годом национальных культур и традиций, «принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций». Торжественная церемония его закрытия прошла в Казани в начале ноября.

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Татьяна Демина