С 2019 года в Татарстане построено и отремонтировано около 650 автодорог

В Татарстане с 2019 года построено и отремонтировано в рамках национальных проектов порядка 650 автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Напомним, в декабре сообщалось, что в Нурлатском районе Татарстана в рамках нацпроекта отремонтировали автомобильную дорогу Курмыш — Чувашская Менча на участке км 0+000 — км 2+920. Ее общая протяженность — 2,92 км.



Еще месяцем ранее в республике также были отремонтированы участки дороги Апастово — Тетюши в Тетюшском районе. Работы велись на км 11+902 — км 13+348 и км 13+995 — км 14+912. Общая протяженность обновленных участков составила 2,363 км. Также в ноябре по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тюлячинском районе обновили участок трассы М-7 «Волга» — Баландыш протяженностью 3,2 километра.



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Максим Кокунин