Работы в детском саду на улице Адоратского в Казани завершили на 73%

Строительство детского сада в 59-ом квартале на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани завершено на 73%, сообщили в Управлении образования города. Детсад рассчитан на 220 мест, его возводят по национальному проекту «Демография».



Ежедневно на строительной площадке трудятся 90 человек в две смены. Рабочие уже произвели кирпичную кладку двух этажей, обустроили фасад и кровлю, установили окна. Сейчас завершается устройство входных групп, теневых навесов, наружного освещения и системы отопления. Осталось выполнить прокладку наружных сетей теплоснабжения, канализации и водопровода, отделочные работы, благоустройство игровых площадок и в целом территории детского сада.

В саду откроют 12 групп, в том числе группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В здании будут музыкальный и спортивный залы, кабинет психолога. В работе детский сад будет особое внимания уделять работе с семьями. Для этого откроется большой коворкинг-центр, где будут проводиться семейные мастер-классы, появится уголок бук-кроссинга, а также откроется психологическая служба по сопровождению семей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Позднее состоится открытие детсада по соседству — работы в нем завершили на 28%. В две смены трудятся также 90 человек, рабочие завершают монтаж фундаментных блоков, кирпичная кладка первого этажа готова на 40%, второго — на 16%. В нем тоже будут открыты 12 групп для малышей.

Строительные работы детсада на Адоратского начались в марте 2022 года. Рассчитывается, что детсад смогут посещать 220 детей, в том числе малыши с ограниченными возможностями здоровья.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко