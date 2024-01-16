За пять лет в Татарстане обновили 255 объектов здравоохранения

За последние пять лет в районах Татарстана были модернизированы и построены 255 объектов здравоохранения в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

В число обновленных объектов вошли ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения.

Напомним, в течение года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланированы строительство и ремонт 128 медицинских объектов в республике. В регионе построят две поликлиники, центр врача общей практики и 20 ФАПов. Еще 28 ФАПов возведут на республиканские средства. Также в рамках нацпроекта запланирован капитальный ремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.

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Галия Гарифуллина