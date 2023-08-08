В Набережночелнинской агломерации работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены на 64,6%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Набережночелнинской агломерации работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 64,6% от плана на 2023 год. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин на пресс-конференции.



— 22,8 км у нас предусмотрено с объемом финансирования 1,36 млрд рублей. Работы завершены на трех объектах в полном объеме: проспект Хасана Туфана — от ул. Раскольникова до проспекта Сююмбике, Набережные Челны — Сарманово — региональная автодорога, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казанской агломерации работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены также на 64,6% от годового плана. В столице Татарстана отремонтировали ул. Кулахметова, Хасана Туфана и Городскую.

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Татьяна Демина