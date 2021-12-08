«Денег у людей очевидно недостаточно. И при этом мы с вами наблюдали взрывной рост стоимости»

Рынок недвижимости начал выравниваться: как программа льготной ипотеки отразилась на стоимости жилья

Фото: Минстрой РТ

Замедления выдачи ипотеки на рынке не наблюдается, заявляют в банках. Напротив, объемы ипотечного кредитования уже превышают показатели пандемийного 2020 года. В целом, несмотря на коронакризис, рынок недвижимости начал выравниваться: спрос наблюдается как на первичное, так и на вторичное жилье. Хорошие тенденции с большим потенциалом и на рынке ИЖС. Строительная отрасль развивается бурно, утверждают эксперты. Татарстан — один из регионов-лидеров по строительству жилья. Насколько этот результат обусловлен льготным ипотечным кредитованием и как на реализацию жилищных программ влияют другие факторы — в материале «Реального времени».

«Темпы ввода жилья таковы, что мы находимся в завершающей фазе»

Крупные национальные проекты, несмотря на коронавирус, в масштабах России, в том числе в Татарстане, реализуются вполне успешно. Несмотря на ограничительные меры, строительная отрасль развивается, сообщил на круглом столе «Высокая и льготная: как отразилось на рынке недвижимости продление программы льготной ипотеки» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. По национальному проекту «Жилье и городская среда» республика должна ввести не менее 2,6 млн кв. метров.

— Это примерно уровень прошлого года. Темпы ввода жилья таковы, что мы находимся в завершающей фазе. На сегодня сдано уже чуть более 2,5 млн кв. метров. Это 96,4% от годового плана. В этом году преобладает доля малоэтажного строительства. Этот перекос, наверное, можно считать положительным, — заявил Гимаев.

Вместе с этим он напомнил, что в масштабах России Татарстан на сегодняшний день по темпам ввода жилья занимает 7-е место.

— И по нацпроектам идем совершенно ровно и нормально. Что касается цифр кредитования, то на сегодня в Татарстане выдано более 54 тыс. кредитов на общую сумму более 138 миллиардов рублей при среднем сроке кредитования 21 год, средневзвешенной ставке в 7,45% и среднем кредите в 2,5 миллиона рублей, — рассказал Гимаев участникам круглого стола.



Гимаев напомнил, что в масштабах России Татарстан на сегодняшний день по темпам ввода жилья занимает 7-е место

Рынок недвижимости начал выравниваться

По словам начальника управления ипотечного бизнеса «Ак Барс Банка» Олега Исламова, по итогам 11 месяцев текущего года по республике ипотечных кредитов выдано на 8 миллиардов 800 миллионов рублей.

— И сегодня на рынке не наблюдается замедления выдач. По господдержке есть торможение, так как уменьшился лимит кредитования с 6 миллионов до 3 миллионов, — обратил внимание Исламов.

Рост спроса на ипотеку отметила управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Татарстане Гузель Мосеева. Общая сумма кредитования банком по ипотеке составила 14 миллиардов рублей.

— На сегодня уже превышен объем выдачи ипотечных кредитов прошлого года, и 2021-й, очевидно, закроется превышением объемов 2020 года, — поделилась ожиданиями Мосеева. Она же обратила внимание, что на рынке ИЖС сегодня наблюдаются хорошие тенденции с большим потенциалом, в том числе на рынке Татарстана.

Рост спроса на ипотеку отметила управляющий директор по ипотеке банка ВТБ в Татарстане Гузель Мосеева

— Преимущественно пользуется популярностью комплексная застройка. Речь идет о коттеджных поселках. На рынке готовых домов произошло много значительных послаблений, например уменьшение первоначального взноса по определенным программам, вплоть до 10%, — уточнила Мосеева.



В банке «Открытие» считают, что рынок недвижимости начал выравниваться и в отношении первичного, и в отношении вторичного жилья.

— Мы видим отход банков от субсидированных программ. И при среднем чеке в 3 миллиона рублей уложиться в требуемую сумму может не каждый. Поэтому начали пользоваться спросом стандартные программы банков, активно работающих в этом направлении, — рассказал управляющий банком «Открытие» в Татарстане Дамир Габдулхаков. Он убежден, что тенденция по отходу от субсидированной поддержки продолжится, так как средние чеки все-таки растут.

— По нашим аналитическим данным, только 26 регионов России смогут уложиться в среднюю сумму в 3 миллиона рублей, — подвел итог Габдулхаков.

По словам Галяутдиновой, со стороны населения есть устойчивый спрос на новое жилье

Строительная отрасль «всегда будет на острие технологического развития»

Строительная отрасль сегодня бурно развивается. Много изменений, нововведений, в которых необходимо быстро ориентироваться, плюс пандемия вносит свои поправки, обратила внимание заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова.

— На начало года более 70% всех сделок проходило с ипотекой. Сейчас примерно такая же доля. Но после изменения лимита кредитования несколько перераспределился спрос в сторону Лаишевского района, где представлены проекты, подпадающие под новые требования, — добавила она.

По словам Галяутдиновой, со стороны населения есть устойчивый спрос на новое жилье:

— В любом случае новостройки сегодня выгоднее вторичного жилья с точки зрения ставок по ипотеке. Конечно, помогают совместные программы, реализуемые с банками, и не только в части ипотеки, но и в плане электронной регистрации. Считаем большим шагом вперед возможность зарегистрировать сделку за сутки. Это позволяет более эффективно работать по новой схеме с использованием эскроу-счетов. Поэтому в целом те изменения, которые сейчас есть, оцениваем положительно.

Уверены, что строительная отрасль занимает ключевое место в экономике России, в ГК «Садовое кольцо». В связи с этим там прогнозируют рост в этой сфере.

— Эта отрасль всегда будет на острие технологического развития. Отчетливо видна поддержка отрасли со стороны государства, — заявила руководитель проектов ГК «Садовое кольцо» в Казани Ольга Блинова.

Как заявила Блинова, на начало декабря уже можно говорить о стабилизации ситуации во всех сегментах рынка жилья

По ее словам, стоит признать, что на сегодняшний день ипотека — главный инструмент в реализации жилья:

— Свободных денег у людей очевидно недостаточно. И при этом мы с вами наблюдали взрывной рост стоимости. Причем его начало не было вызвано никакими рыночными ситуациями. Первый скачок был обусловлен большим количеством людей, имеющих возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях, каких в нашей стране давно не было. И как только мы начали аплодировать высоким доходам строителей, пришел ответ от подрядчиков, также пожелавших поиграть в эту игру и начавших поднимать стоимость материалов. Таким образом, начался уже второй этап роста цен, уже чисто рыночного характера.

При этом, как заявила Блинова, на начало декабря уже можно говорить о стабилизации ситуации во всех сегментах рынка жилья.