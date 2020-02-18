Точками притяжения на селе станут «виртуальные концертные залы» и «модельные библиотеки»

На реализацию национального проекта «Культура» в Татарстане в этом году выделят более 600 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Почти 30 млн татарстанцев посетили культурные учреждения в прошлом году, главная задача в этом — увеличить охват населения не только в городах, но и в селах. На эти цели в 2020 году выделяют более 600 млн рублей, рассказала сегодня на брифинге в кабмине министр культуры республики Ирада Аюпова, отчитавшись о ходе реализации национального проекта «Культура». «Реальное время», ознакомившись с докладом министра, выяснило, что создавать очаги культуры в сельской глубинке планируют при помощи «виртуальных концертных залов» и «модельных библиотек». Также в планах — включить в федеральную программу обустройство альметьевского кинозала с органом на полмиллиарда рублей.

Почти 30 млн посетителей

Сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в кабмине РТ рассказала о ходе реализации национального проекта «Культура» в республике. По ее словам, цель проекта — не столько повысить какие-то формальные показатели и освоить бюджетные средства, сколько увеличить вовлеченность татарстанцев в культурные мероприятия, хотя у Татарстана по этому показателю и так одни из самых высоких позиций по России. В рамках национального проекта были сформированы три региональных: «Культурная среда», «Творческие люди» (поддержка творческих инициатив), «Языковая культура» (внедрение цифровых технологий в культурное пространство РТ).

Министр считает, что в прошлом году, несмотря на изначально «высокую базу», удалось перевыполнить заложенные показатели. Она отдельно отметила значимость того факта, что сама культура, благодаря национальному проекту, стала приоритетом для государства, став стратегически важной для страны в целом. Татарстану сегодня важнее не рост числа посетителей, например, музеев или театров, а охват: то есть появление новых лиц в учреждениях культуры, до сих пор их игнорировавших. По итогам 2019 года учреждения культуры Татарстана посетили 28,3 млн человек. «Вызов — сделать так, чтобы люди чаще их посещали», — отметила Ирада Аюпова. Учитывая, что сегодня музейная деятельность «фрагментарна», руководство Минкульта РТ приглашало в прошлом году профессоров Санкт-Петербургского института культуры для проведения лекций по продвижению музейных продуктов современным поколениям, которым нужен другой подход.

Более 600 млн рублей на развитие культуры

Одновременно велась и ведется работа по улучшению материальной оснащенности образовательных культурных учреждений. Так, благодаря одновременной работе Минпромторга РФ, Минкульта РФ и РТ в школы искусств РТ было поставлено 63 фортепьяно — при этом у республики не было прямого финансирования в рамках национального проекта (он предусматривает прежде всего реновации, а не обеспечение материальной базы), как нет его и на обучение педагогов. Татарстану помогает собственно упомянутая Аюповой «высокая база», то есть накопленный годами эффект финансирования культурной среды и учреждений из республиканского бюджета, благодаря чему республика продолжает, как и раньше, строить сельские клубы на свои деньги. Напомним, РТ стала одним из первых регионов, который этим строительством вообще занялся, — поводом стало желание властей Татарстана развивать татарское село, откуда, как известно, ежегодно молодежь уезжает в города.

С появлением национального проекта «Культура» РТ получает по отдельному проекту «Культурная среда» из федерального бюджета отдельно деньги на капитальный ремонт и строительство школ искусств. В 2019 году на это потратили 150 млн рублей, на 2020 год заложено уже 250,5 миллиона. Сам «культурный» бюджет РТ, по словам Ирады Аюповой, тоже вырос, республика привлекла почти полмиллиарда рублей (в предыдущие годы суммы могли быть больше из-за работ по Свияжску, отметила министр). На 2020 год заложено уже 618,9 млн рублей (367,2 млн рублей — республиканские средства), из них 250,5 млн рублей на ремонт школ искусств были получены буквально пару недель назад.

«Виртуальные концертные залы» и «модельные библиотеки»

Одним из ключевых новшеств, появившихся в РТ благодаря национальному проекту, считает Ирада Аюпова, стало появление в районах «виртуальных концертных залах», позволяющих нестоличным жителям Татарстана виртуально «посещать» филармонии. Создано было пять таких залов в Мамадышском, Бавлинском, Арском, Спасском и Елабужском районах на базе существующих библиотек — в них было проведено 78 трансляций, из них 25 — онлайн: правда, цифры посетивших, конечно, не самые высокие на первый взгляд — чуть более 1200 человек. На днях, с удовольствием отметила глава Минкульта РТ, Камаловский театр организовал трансляцию своего спектакля в Набережных Челнах на базе местного кинотеатра «Иллюзион» (за 250 рублей).

Вторым новшеством стало строительство или модернизация так называемых «модельных библиотек» (средняя стоимость каждой — около 5 млн рублей) в тех же районах РТ. Библиотеки переоснастили, пополнив книжный фонд, организовав доступ к электронным библиотечным системам, обновили дизайн, провели курсы переквалификации для сотрудников. Библиотеки таким образом по плану национального проекта «Культура» превращают в «современные информационно-культурные и коммуникационные центры с функциональным зонированием пространства, современным оборудованием и уютной обстановкой». Теперь здесь не только книжные полки, но и игровая площадка, видеозал, зоны для саморазвития и общения, проведения мастер-классов, прослушивания аудиокниг и т. д. (включая возможность проведения «виртуальных концертов»).

По словам Аюповой, важность таких библиотек особенно заметна в сельской местности: сельские клубы и библиотеки, уходя от стандартности и типичности, в итоге становятся центром притяжения для местных жителей. В результате растет и посещаемость библиотек, которые, казалось бы, в силу развития интернета, в том числе электронных библиотек, в крупных городах могли стать просто-напросто ненужными.

Интернет-гид по нацмузеям Татарстана и закупка музыкальных инструментов для школ

Кроме этого, в рамках национального проекта были построены в прошлом году три сельских дома культуры, в 2020 году построят еще пять. Шесть кинозалов в районах переоснастили современным оборудованием. Отдельной сложной работой стало развитие «цифровой культурой», а именно перевод культуры в интернет. По мнению Аюповой, татарстанские культурные учреждения, в первую очередь музеи, должны в скором времени быть максимально представлены на федеральных порталах и в федеральных источников. Первой ласточкой стало создание в прошлом году мультимедийного гида по национальным музеям Татарстана.

В 2020 году Минкульт РТ займется переоснащением материальной базы музыкальных культурных учреждений, для чего из федерального бюджета выделят 61 млн рублей, из республиканского — еще 45 млн. Музыкальные инструменты приобретут для 14 школ. Как отметила Ирада Аюпова, сам национальный проект «Культура» фактически оказался для РТ способом диагностики, выявления текущих проблем. Так, уже после решения о приобретении музыкальных инструментов обнаружилось, что ряд школ нуждаются не только в инструментах, но и в капитальном ремонте, и педагогах. Настоящий эффект, считает она, будет достигнут только тогда, как все три проблемы будут решены.

Полмиллиарда для альметьевского зала с органом и переезд театров в Челнах

В национальный проект «Культура» не вошли несколько крупных проектов самого Татарстана. Так, республика сегодня ремонтирует здание бывшего ночного клуба «Колизей» в Набережных Челнах, в который впоследствии переедет местный татарский драматический театр, который, в свою очередь, освободит свои площади для Набережночелнинского театра кукол. В планах Минкульта РТ строительство здания для русского драматического театра Челнов «Мастеровые», проект его уже готов и даже прошел экспертизу, в настоящее время его паспорт находится на рассмотрение федерального Минкульта. Все это финансируется отдельно, по так называемым «федеральным адресным инвестпрограммам» (ФАИ).

В сам же национальный проект «Культура» Татарстан смог попасть с проектом симфонического киноконцертного зала с органом в Альметьевске (стоимостью более 400 млн рублей). Отметим, что альметьевский проект оказался одним из первых: в декабре прошлого года правительство РФ выделило на реновацию региональных и муниципальных театров, музеев и домов творчества 3,5 млрд рублей (в 2020 году в бюджет на эти цели заложено 460 млн руб., в 2021-м — 920 млн руб., в 2022 г. — 2,12 млрд руб), в первый список попали 15 объектов, включая татарстанский — им займутся в 2022 году. Многофункциональные клубы Татарстан строит сейчас в Азнакаево и Буинске. По словам Аюповой, строительство многофункциональных клубов, театров и библиотек в небольших районах помогает развивать доступность среды: в итоге, например, один из самых маленьких театров в России, Атнинский, в поселении с 3 тыс. жителями смог со своим спектаклем «Фронтовичка» попасть в лонг-лист премии «Золотая маска».

Минкульт РТ с «Яндексом» попытаются посчитать вовлеченность в культуру РТ населения

Одна из проблем культурной сферы, призналась Ирада Аюпова, в сложности подсчета каких-либо показателей деятельности (того же Минкульта РТ). Если у Минздрава, например, есть возможность посчитать «вовлеченность в спорт, физкультуру», то Минкульту невозможно, например, посчитать зрителей и их вовлеченность в бесплатные мероприятия или мероприятия на открытом воздухе. В настоящий момент ее команда пытается экспериментировать, сотрудничает с «Яндеком» в поисках технологии персонифицированного учета. Министр полагает, что в результате все же ни одна технологическая платформа не даст точных и полных данных по вовлеченности и охвату, единственным критерием останутся социологические исследования, тем более что культуру все равно «нельзя измерить количественными показателями, нужны качественные».

Наконец, отвечая на вопросы журналистов, министр культуры Татарстана прокомментировала перенос премьеры сериала «Зулейха открывает глаза» по нашумевшей книге Гузель Яхиной с Чулпан Хаматовой в главной роли, который снимал телеканал «Россия». Ирада Аюпова заявила, что находится «на связи» с Хаматовой, рисков каких-то нет, «момент рабочий», а задержка, вероятно, связана с сеткой вещания. Премьеры сериала на татарских каналах не будет, так как право первого показа будет принадлежать тем, кто сериал профинансировал, то есть федеральному каналу.