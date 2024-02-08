В Татарстане на мероприятия за счет средств нацпроекта «Демография» будут направлены более 23 млн рублей

В 2024 году на финансирование профобучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий за счет средств нацпроекта «Демография» в Татарстане будет направлено 23,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Отмечается, что объем софинансируемых из федерального бюджета расходов Татарстана по направлению «Демография» в 2023 году составил более 51 млн рублей.

Напомним, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» с 2021 года проводятся мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий и организаций.



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Галия Гарифуллина