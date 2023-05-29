В Татарстане приступили к ремонту дороги Елабуга — Гари Абалач

Фото: Миндортранс Татарстана

В Елабужском районе Татарстана начали ремонтировать дорогу Елабуга — Гари Абалач на участках км 2,2 — км 2,9 и км 7,9 — км 8,7. Ремонт проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Миндортранса.



Дороги будут соответствовать I и II технической категории, протяженность ремонтируемых участков составит более 1,5 км. На это из бюджета республики выделят более 28 млн рублей.

На объекте предусмотрены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 16 НН, устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА 11 на площади более 22 тыс. кв. м, укреплению обочин асфальтогранулятом.

На данный момент выполнили работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия и устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А 16 НН.

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Маргарита Головатенко