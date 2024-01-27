В Татарстане на реализацию нацпроекта «Образование» в 2024 году потратят более 2 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Образование» в 2024 году потратят более 2 млрд рублей, об этом стало известно на совещании в доме правительства Татарстана.



По федеральному проекту «Современная школа» планируется построить три объекта на 1,9 млрд рублей, по двум из них заключен госконтракт, остальные ожидаются в феврале 2024 года.

По проекту «развитие системы поддержки молодежи» ожидается капремонт Молодежного центра в ДК «Химиков» в Казани за 116 млн рублей. По проекту «Успех каждого ребенка» проведут капремонт спортзалов в Ютазинском и Тукаевском районах за 3,3 млн рублей. заключение ГК по этим объектам — в феврале 2024 года.

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Маргарита Головатенко