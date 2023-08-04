В Татарстане на ремонт дороги Каменка — Дубъязы — Большая Атня направили 18 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Атнинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют трассу Каменка — Дубъязы — Большая Атня. На работы из регионального бюджета направили более 18 млн рублей, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.



Протяженность ремонтируемого участка — 800 метров. Обновят отрезок дороги км 41,5 — км 42,3.

На дороге уже уложили выравнивающий слой. Запланировано устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8 и укрепление обочин.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы выполнены уже на 56%. В городе обновляют 12 участков улиц протяженностью 10 км, на 11 объектах работы завершат до конца лета.



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Илина Хакимова