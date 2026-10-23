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Елена Стрюкова: «Уровень вакансии в ТЦ Набережных Челнов вырос до 10,5%»

00:00, 23.10.2026

Обзор рынка коммерческой недвижимости автограда за III квартал 2026 года

Елена Стрюкова: «Уровень вакансии в ТЦ Набережных Челнов вырос до 10,5%»
Фото: Динар Фатыхов

Рынок торговой недвижимости Набережных Челнов демонстрирует нарастающее давление на арендодателей. Уровень вакансии в ТЦ города в III квартале 2026 года достиг 10,5%, прибавив за квартал 2,1 п.п., сообщила полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect RED Елена Стрюкова в авторской колонке для «Реального времени». Такая динамика отражает сложности с заполнением площадей и вынуждает собственников активнее пересматривать стратегии управления объектами.

Торговая недвижимость: индикаторы рынка

В III квартале 2026 года уровень вакансии в торговых центрах г. Набережные Челны составил 10,5%, увеличившись на 2,1 п.п. по сравнению с II кварталом 2026 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Открытие новых магазинов в III квартале 2026 года

  • «Сити Молл»: «Билайн», «Четыре Лапы», «Ташир Пицца», Nail House
  • «Торговый квартал»: HOT PHO, MyBiUSTY, ECODOM ORGANICA
  • Sunrise city: «585 золотой»
  • «Эссен»: Rider
Реальное время / realnoevremya.ru

Новости и прогнозы

  • ТЦ «Комсомольский» выкупила компания ООО «Весна Проперти». Новые собственники планируют реновировать объект. В рамках проекта проведут комплексную модернизацию фасадов, реконструкцию общих зон, оптимизацию парковочного пространства, корректировку схемы подъезда к объекту.
  • В ТЦ Sunrise City прекратил работу федеральный fashion-ретейлер Lime. Это был единственный магазин в городе. На его месте откроется бутик российского бренда The Key.
скриншот с сайта Яндекс.карты
  • На бывших площадях супермаркета «Бахетле» в Набережных Челнах открылся магазин «Пятерочка».
  • В жилом комплексе «Притяжение» в Набережных Челнах возводят двухэтажный торговый центр — он станет первым отдельно стоящим коммерческим объектом в новом микрорайоне.

* Торговые центры общей площадью свыше 3 000 кв. м

Елена Стрюкова

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