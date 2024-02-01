В Татарстане за 2023 год по нацпроекту отремонтировали 409 километров дорог

В Татарстане отремонтировали 409 км дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики по итогам 2023 года глава ведомства Фарит Ханифов.

В 2023 году в Татарстане провели дорожных работ на 248,7 млрд рублей. Среди крупных объектов министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов назвал открытую платную трассу М-12 «Восток» и строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов по трассе М-7. Он упомянул дорогу «Большой Зеленодольск», подход к границе с Башкортостаном от автограда и платную дорогу от Алексеевска до Альметьевска.

За год в регионе в нормативное состояние привели 409 км автодорог — это на 139 км больше, чем в 2022 году. Доля региональных трасс, соответствующих нормативам, выросла до 51%. А доля дорог в городских агломерациях, а также входящих в опорную дорожную сеть России составила 83% и 85% соответственно.

Кроме того, в 2023 году в Татарстане обновляли общественный транспорт: муниципалитеты республики получили 119 новых автобусов.

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Маргарита Головатенко