Дома на 35 500 «квадратов» и детсад: как обновили проект ЖК на Вишневского

Предложения по проекту планировки подали три участника, причем застройщик Рафаэль Гильфанов — дважды

Проект планировки территории «Аметьево» — в границах улиц Вишневского, Достоевского, Амирхана Еники, Роща Фрунзе и Тихомирнова — скорректируют. Проект постановления об этом обсуждали 21 октября, но разговор вышел коротким: участвовали три человека, причем генеральный директор СК «Аркада» Рафаэль Гильфанов — дважды: сначала как частное лицо, потом как руководитель компании. Подробности — в материале «Реального времени».

Новая планировка «Третьей горы»

Проект планировки территории «Аметьево» — в границах улиц Вишневского, Достоевского, Амирхана Еники, Роща Фрунзе и Тихомирнова — скорректируют. Проект постановления об этом обсуждали 21 октября, но разговор вышел коротким: участвовали три человека, причем генеральный директор СК «Аркада» Рафаэль Гильфанов — дважды: сначала как частное лицо, потом как руководитель компании.



Активнее всего застройщик отстаивал параметры строительства детского сада. По его расчету, жилой комплекс площадью 35 500 кв. м при нормативе 24 места на 10 000 кв. м требует 86 мест — значит, хватило бы и 90. Проект же закладывает 150. Гильфанов объяснял: участок ограниченный, при большей вместимости на каждого ребенка придется меньше площади — игровых зон, групповых помещений. Плюс рельеф: территория «Аметьево» — с перепадами высот, и детсад на 150 мест потребует масштабных земляных работ и подпорных стен.

Споры вокруг высотности и детсада

Первое предложение — подписано частным лицом — предлагало оставить 90 мест. Второе, от имени «Аркады», владеющей одиннадцатью участками в границах планировки, — 100. Дата у обоих одна, 16 октября, тексты расчетов практически совпадают. Интересно, что в самом же обращении Гильфанов заявляет, что является собственником 11 участков в этой локации — общей площадью около 1,2 га.

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Не прошла и идея с высотками. Третье обращение, от участника «из числа постоянно проживающих» (имя в заключении не раскрывается), просило поднять этажность выше 20 этажей в районе Вишневского, Тихомирнова и Ремесленной — дескать, получилась бы «узнаваемая современная вертикаль города» со смотровыми площадками и туристической точкой притяжения. Ответ тот же: без градостроительной концепции о высотности говорить рано, это вопрос следующих стадий проектирования. Любопытно, что по смыслу анонимное обращение бьется с интересами застройщика — там тоже про то, чтобы снять ограничения со строительства. Совпадение ли это, сказать нельзя: документ прямой связи между авторами не дает.

Единственное учтенное предложение поступило не от граждан, а от Минземимущества РТ: участки 16:50:011133:602 и :601 переводятся под индивидуальное жилищное строительство.

Итог обсуждений — «состоялись». Дальше скорректированный проект уходит на утверждение в исполком. Детсад в нем останется на 150 мест, и приживется ли там высотная «вертикаль» — теперь вопрос уже не общественных обсуждений, а проектировщиков.

Не первая попытка

Реализовать проект ЖК на «Третьей горе» — в границах улиц Калинина, Тихомирнова и Вишневского — застройщик «Аркада» пытается почти десять лет. Еще в 2016 году рассматривали три варианта застройки, однако нарекания раиса республики вызвала высотность планируемого здания.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первый вариант предполагал три линейные жилые группы из домов в 8—10 этажей площадью 40 тыс. кв. метров для 1,2 тыс. человек: 616 квартир, 518 машино-мест, а градостроительным акцентом — 21-этажный дом с общественным блоком и гостиницей. Второй — три группы из домов в 4—9 этажей на 1,9 тыс. жителей (809 квартир, 787 машино-мест), при этом дома должны были повторять извилистость рельефа, выстраиваясь по линии оврагов. Третий был рассчитан на 1,4 тыс. человек — 529 квартир и 575 машино-мест. В итоге проект, представленный на градсовете у главного архитектора Казани, не согласовали, предложив застройщику его доработать.

СК «Аркада» — казанский девелопер, на рынке с 2007 года, в штате около 17 человек, 100% компании принадлежат ее руководителю Рафаэлю Гильфанову. В портфеле застройщика — несколько сданных жилых комплексов, в том числе премиум-резиденция «МОН на Чернышевского» в километре от кремля и высотный ЖК «SREDA OF LIFE» на 25 этажей в Козьей слободе. По отчетности за 2025 год, выручка — 132 млн рублей при чистом убытке 2,5 миллиона.