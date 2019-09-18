Дорожный нацпроект по-татарстански: большие планы с оглядкой на федеральные деньги

При условии федерального софинансирования к 2024 году отремонтируют 45 тысяч километров региональных дорог

В конце августа татарстанский Минтранс отрапортовал о завершении ремонта автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в трех районах республики и двух городских агломерациях — Казанской и Нижнекамской. 2019 год — первый в «шестилетке», на которую рассчитан нацпроект. Прогнозный бюджет проекта определен в 30,3 млрд рублей. В результате его реализации доля автодорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, должна вырасти не менее чем до 50%, а в городских агломерациях — до 85%. И на 10% уменьшится доля дорог, работающих в режиме перегрузки. Однако, как выяснило «Реальное время», долгосрочные перспективы пока под вопросом.

Бюджет наполовину пуст — проект наполовину полон



Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из самых затратных из всей чертовой дюжины нацпроектов, реализуемых в республике. Он объединяет четыре федеральных проекта — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Проекты нацелены на достижение результатов, которые для России сформулировал президент Владимир Путин на посвященном развитию дорожной сети в России июньском заседании Госсовета в Кремле.

Российский президент поставил задачу: к 2024 году привести в порядок 45 тысяч километров региональных дорог и 30 тысяч километров улиц. На достижение масштабной цели планируется потратить более 4,5 трлн рублей. Однако эти цифры, как выяснилось, пока ничем не подкреплены, и в Татарстане ясность достигнута лишь в вопросах финансирования работ текущего, 2019 года.

— Бюджетные ориентировки по национальным проектам пока носят условный предварительный характер, — отметил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в разговоре с «Реальным временем».

«Когда мы будем знать, какая сумма будет установлена для Татарстана, тогда сможем заложить республиканскую долю», — подчеркнул Гайзатуллин. Фото Максима Платонова

Он напомнил, что нацпроекты осуществляются в республике на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов в пропорции 81% и 19%. Курирующим реализацию всех проектов ведомством в регионе является Министерство экономики Республики Татарстан.

— Федеральная часть — определяющая, — подчеркнул Гайзатуллин. — Когда мы будем знать, какая сумма будет установлена для Татарстана, тогда сможем заложить республиканскую долю. По этой причине проект бюджета на 2020 год и последующую перспективу формируется без денег по нацпроектам. Это касается всех без исключения 10—12 нацпроектов, которые реализуются в республике. Пока проект бюджета остается полупустым.

Финансирование — почти на равных

Ожидается, что полноценную версию бюджетного документа Минфин РТ представит к 15 октября. А в 2019 году, как следует из опубликованного на сайте республиканского Минтранса паспорта регпроекта «Безопасные и качественные автодороги в Республике Татарстан», из федерального бюджета до конца года должно поступить в общей сложности почти 2,709 млрд рублей: 1 млрд — на проведение работ на автодорогах Казанской городской агломерации, 680 млн — на дорожные работы в Набережночелнинской городской агломерации, 432 млн — на работы в Нижнекамской городской агломерации и почти 597 млн — на дорогах, не входящих в состав городских агломераций.

Еще 2,513 млрд рублей поступят в 2019 году из бюджета республики: 2,325 млрд — по проекту «Дорожная сеть» и 188 млн — в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В 2019 году из федерального бюджета должно поступить в общей сложности почти 2, 709 млрд рублей. Фото dorogi.tatarstan.ru

Отдельной строкой в 2019 году проходят поступления из республиканского бюджета в сумме 182,4 млн рублей на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Республике Татарстан на 2019—2024 годы». Этот проект направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП до уровня, не превышающего 3,14 человека на 100 тыс. населения.



«Общая сумма финансирования на 2019 год составила 5,384 млрд рублей, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Миндортрансе. — На региональную сеть дорог поступит 1,194 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 597 млн рублей. На ремонт дорог Казанской агломерации — 2,35 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей из федерального бюджета, Набережночелнинской агломерации — 1,36 млрд рублей, в том числе 0,68 млрд из федерального бюджета, Нижнекамской агломерации — 480 млн рублей, в том числе 432 млн из федерального бюджета».



Качественная пропаганда стоит денег

Интерес представляет сумма в 182 млн рублей, которая в текущем году должна быть потрачена в рамках регпроекта «Безопасность дорожного движения». Это средства регионального бюджета. И на них, как следует из программы, в 2019 году предполагается провести соответствующие информационно-пропагандистские кампании среди детей и молодежи, различные массовые мероприятия — от конкурсов ЮИД (юных инспекторов движения) и чемпионатов по автомногоборью среди воспитанников детско-юношеских автошкол до обучения безопасному поведению на дорогах в школах и детсадах. На эти же средства предполагается подготовить и выпустить необходимые методические и учебные пособия, видеофильмы и прочие информационно-пропагандистские материалы.

В 2019 году предполагается провести различные массовые мероприятия — от конкурсов ЮИД и чемпионатов по автомногоборью среди воспитанников детско-юношеских автошкол до обучения безопасному поведению на дорогах в школах и детсадах. Фото tatar-inform.ru

Кроме того, в целом к 31 декабря 2021 года из средств, выделяемых на регпроект по безопасности движения из республиканского бюджета в течение 2019—2021 годов, предполагается оснащение районных медучреждений республики новыми хроматографами для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических и психотропных веществ и оснащение медицинских организаций автомобилями скорой помощи для выездов на ДТП. Но сколько конкретно хроматографов и автомашин будет закуплено в рамках нацпроекта, пока ясности нет.

Финансирование этих мероприятий в течение 3 лет — с 2019-го по 2021-й — должно в общей сложности составить около 566 миллионов. Деньги предполагается взять из тех средств, что выделяются на реализацию госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2021 годы».

«Всевидящее око»: вначале затраты, потом — дивиденды

Еще одна статья затрат на повышение безопасности дорожного движения «спрятана» в финансировании мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Эти расходы — весьма конкретного назначения: на закупку и установку на дорогах республики комплексов фотовидеофиксации.

Как сообщили «Реальному времени» в ГБУ «Безопасность дорожного движения», на татарстанских дорогах на сегодняшний день контроль за соблюдением скоростного режима осуществляют 856 комплексов фотовидеофиксации, часть из которых введена в эксплуатацию в нынешнем году и уже помогает пополнять бюджет, собирая урожай штрафов.

На татарстанских дорогах на сегодняшний день контроль за соблюдением скоростного режима осуществляют 856 комплексов фотовидеофиксации. Фото prokazan.ru

Кроме того, до конца года на дорогах регионального значения в республике будут введены в эксплуатацию девять принципиально новых средств слежения за порядком на дорогах — пунктов автоматического весового контроля. Четыре пункта уже построены и заработают в сентябре, еще пять будут запущены до конца 2019 года. А всего их предполагается 13 (оставшиеся четыре введут в эксплуатацию в 2020-м).

Ремонт окончен

На сегодня, по данным республиканского Миндортранса, в рамках отведенных на 2019 год средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы в Тукаевском районе на автодороге Набережные Челны — Водозабор — Поселок Новый, в Нижнекамской агломерации — на проспекте Химиков и на улице Чистопольской.

Также завершен ремонт автодорог Муслюмово — Старое Саитово, Актаныш — Поисево, Ошторма-Юмья — Новый Кумор, автодорог Лесхоз — Иштуган в Сабинском районе, Чистополь — Аксубаево — Нурлат в Чистопольском районе, «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода.

В Мамадышском районе завершен ремонт автодороги М-7 «Волга» — Соколка и автодороги «Объезд города Мамадыша». А в Казанской агломерации закончен ремонт улиц Дуслар, Радистов, Сергея Лазо, переулка Старательный.

Ремонт 47,3 км дорог Казанской агломерации, который будет завершен к концу года, обеспечит нормативное состояние 83,3% дорог. Фото dorogi.tatarstan.ru

В Миндортрансе республики «Реальному времени» сообщили, что всего до конца 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 205,8 км автомобильных дорог. Из них 108,3 км — регионального значения, «что обеспечит достижение нормативного состояния 46,9% этих дорог».

Ремонт 47,3 км дорог Казанской агломерации, который будет завершен к концу года, обеспечит нормативное состояние 83,3% дорог; ремонт 40,9 км дорог Набережночелнинской агломерации — нормативное состояние 78,7% дорог; ремонт 9,3 км дорог Нижнекамской агломерации — нормативное состояние 67,2% дорог.

«Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 174 объекта, — сообщили в министерстве. — На 16.09.2019 общее выполнение дорожных работ составляет 4 571,0 млн рублей (91%). В том числе по региональной сети (75 объектов) выполнение составляет 1 177,7 млн рублей (99%), полностью работы завершены на 71 объекте, по Казанской агломерации (89 объектов) — 1 613,5 млн рублей (67%), полностью работы завершены на 37 объектах, по Набережночелнинской агломерации (5 объектов) — 1 312,3 млн рублей (96%), по Нижнекамской агломерации (5 объектов) выполнение — 467,5 млн. рублей (97%), полностью завершены работы на 1 объекте».

По данным Миндортранса РТ, на дорогах установлено 11 светофорных объектов при плане в 21. «В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения количества мест концентрации ДТП проводится установка ограждений безопасности (выполнено на 69%), установка искусственных неровностей (на 70%), установка недостающих дорожных знаков (на 51%), установка светофорных объектов (на 52%). Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения выполнены на всех местах концентрации ДТП (113 мест), — сообщает пресс-служба ведомства. — Завершение всех работ планируется к 1 октября 2019 года».

