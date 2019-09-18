Дорожный нацпроект по-татарстански: большие планы с оглядкой на федеральные деньги
При условии федерального софинансирования к 2024 году отремонтируют 45 тысяч километров региональных дорог
В конце августа татарстанский Минтранс отрапортовал о завершении ремонта автодорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в трех районах республики и двух городских агломерациях — Казанской и Нижнекамской. 2019 год — первый в «шестилетке», на которую рассчитан нацпроект. Прогнозный бюджет проекта определен в 30,3 млрд рублей. В результате его реализации доля автодорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, должна вырасти не менее чем до 50%, а в городских агломерациях — до 85%. И на 10% уменьшится доля дорог, работающих в режиме перегрузки. Однако, как выяснило «Реальное время», долгосрочные перспективы пока под вопросом.
Бюджет наполовину пуст — проект наполовину полон
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из самых затратных из всей чертовой дюжины нацпроектов, реализуемых в республике. Он объединяет четыре федеральных проекта — «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Проекты нацелены на достижение результатов, которые для России сформулировал президент Владимир Путин на посвященном развитию дорожной сети в России июньском заседании Госсовета в Кремле.
Российский президент поставил задачу: к 2024 году привести в порядок 45 тысяч километров региональных дорог и 30 тысяч километров улиц. На достижение масштабной цели планируется потратить более 4,5 трлн рублей. Однако эти цифры, как выяснилось, пока ничем не подкреплены, и в Татарстане ясность достигнута лишь в вопросах финансирования работ текущего, 2019 года.
— Бюджетные ориентировки по национальным проектам пока носят условный предварительный характер, — отметил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в разговоре с «Реальным временем».
Он напомнил, что нацпроекты осуществляются в республике на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов в пропорции 81% и 19%. Курирующим реализацию всех проектов ведомством в регионе является Министерство экономики Республики Татарстан.
— Федеральная часть — определяющая, — подчеркнул Гайзатуллин. — Когда мы будем знать, какая сумма будет установлена для Татарстана, тогда сможем заложить республиканскую долю. По этой причине проект бюджета на 2020 год и последующую перспективу формируется без денег по нацпроектам. Это касается всех без исключения 10—12 нацпроектов, которые реализуются в республике. Пока проект бюджета остается полупустым.
Финансирование — почти на равных
Ожидается, что полноценную версию бюджетного документа Минфин РТ представит к 15 октября. А в 2019 году, как следует из опубликованного на сайте республиканского Минтранса паспорта регпроекта «Безопасные и качественные автодороги в Республике Татарстан», из федерального бюджета до конца года должно поступить в общей сложности почти 2,709 млрд рублей: 1 млрд — на проведение работ на автодорогах Казанской городской агломерации, 680 млн — на дорожные работы в Набережночелнинской городской агломерации, 432 млн — на работы в Нижнекамской городской агломерации и почти 597 млн — на дорогах, не входящих в состав городских агломераций.
Еще 2,513 млрд рублей поступят в 2019 году из бюджета республики: 2,325 млрд — по проекту «Дорожная сеть» и 188 млн — в рамках реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Отдельной строкой в 2019 году проходят поступления из республиканского бюджета в сумме 182,4 млн рублей на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Республике Татарстан на 2019—2024 годы». Этот проект направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП до уровня, не превышающего 3,14 человека на 100 тыс. населения.
«Общая сумма финансирования на 2019 год составила 5,384 млрд рублей, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Миндортрансе. — На региональную сеть дорог поступит 1,194 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 597 млн рублей. На ремонт дорог Казанской агломерации — 2,35 млрд рублей, в том числе 1,35 млрд рублей из федерального бюджета, Набережночелнинской агломерации — 1,36 млрд рублей, в том числе 0,68 млрд из федерального бюджета, Нижнекамской агломерации — 480 млн рублей, в том числе 432 млн из федерального бюджета».
Качественная пропаганда стоит денег
Интерес представляет сумма в 182 млн рублей, которая в текущем году должна быть потрачена в рамках регпроекта «Безопасность дорожного движения». Это средства регионального бюджета. И на них, как следует из программы, в 2019 году предполагается провести соответствующие информационно-пропагандистские кампании среди детей и молодежи, различные массовые мероприятия — от конкурсов ЮИД (юных инспекторов движения) и чемпионатов по автомногоборью среди воспитанников детско-юношеских автошкол до обучения безопасному поведению на дорогах в школах и детсадах. На эти же средства предполагается подготовить и выпустить необходимые методические и учебные пособия, видеофильмы и прочие информационно-пропагандистские материалы.
Кроме того, в целом к 31 декабря 2021 года из средств, выделяемых на регпроект по безопасности движения из республиканского бюджета в течение 2019—2021 годов, предполагается оснащение районных медучреждений республики новыми хроматографами для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических и психотропных веществ и оснащение медицинских организаций автомобилями скорой помощи для выездов на ДТП. Но сколько конкретно хроматографов и автомашин будет закуплено в рамках нацпроекта, пока ясности нет.
Финансирование этих мероприятий в течение 3 лет — с 2019-го по 2021-й — должно в общей сложности составить около 566 миллионов. Деньги предполагается взять из тех средств, что выделяются на реализацию госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2021 годы».
«Всевидящее око»: вначале затраты, потом — дивиденды
Еще одна статья затрат на повышение безопасности дорожного движения «спрятана» в финансировании мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Эти расходы — весьма конкретного назначения: на закупку и установку на дорогах республики комплексов фотовидеофиксации.
Как сообщили «Реальному времени» в ГБУ «Безопасность дорожного движения», на татарстанских дорогах на сегодняшний день контроль за соблюдением скоростного режима осуществляют 856 комплексов фотовидеофиксации, часть из которых введена в эксплуатацию в нынешнем году и уже помогает пополнять бюджет, собирая урожай штрафов.
Кроме того, до конца года на дорогах регионального значения в республике будут введены в эксплуатацию девять принципиально новых средств слежения за порядком на дорогах — пунктов автоматического весового контроля. Четыре пункта уже построены и заработают в сентябре, еще пять будут запущены до конца 2019 года. А всего их предполагается 13 (оставшиеся четыре введут в эксплуатацию в 2020-м).
Ремонт окончен
На сегодня, по данным республиканского Миндортранса, в рамках отведенных на 2019 год средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы в Тукаевском районе на автодороге Набережные Челны — Водозабор — Поселок Новый, в Нижнекамской агломерации — на проспекте Химиков и на улице Чистопольской.
Также завершен ремонт автодорог Муслюмово — Старое Саитово, Актаныш — Поисево, Ошторма-Юмья — Новый Кумор, автодорог Лесхоз — Иштуган в Сабинском районе, Чистополь — Аксубаево — Нурлат в Чистопольском районе, «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода.
В Мамадышском районе завершен ремонт автодороги М-7 «Волга» — Соколка и автодороги «Объезд города Мамадыша». А в Казанской агломерации закончен ремонт улиц Дуслар, Радистов, Сергея Лазо, переулка Старательный.
В Миндортрансе республики «Реальному времени» сообщили, что всего до конца 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 205,8 км автомобильных дорог. Из них 108,3 км — регионального значения, «что обеспечит достижение нормативного состояния 46,9% этих дорог».
Ремонт 47,3 км дорог Казанской агломерации, который будет завершен к концу года, обеспечит нормативное состояние 83,3% дорог; ремонт 40,9 км дорог Набережночелнинской агломерации — нормативное состояние 78,7% дорог; ремонт 9,3 км дорог Нижнекамской агломерации — нормативное состояние 67,2% дорог.
«Государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены на все 174 объекта, — сообщили в министерстве. — На 16.09.2019 общее выполнение дорожных работ составляет 4 571,0 млн рублей (91%). В том числе по региональной сети (75 объектов) выполнение составляет 1 177,7 млн рублей (99%), полностью работы завершены на 71 объекте, по Казанской агломерации (89 объектов) — 1 613,5 млн рублей (67%), полностью работы завершены на 37 объектах, по Набережночелнинской агломерации (5 объектов) — 1 312,3 млн рублей (96%), по Нижнекамской агломерации (5 объектов) выполнение — 467,5 млн. рублей (97%), полностью завершены работы на 1 объекте».
По данным Миндортранса РТ, на дорогах установлено 11 светофорных объектов при плане в 21. «В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения количества мест концентрации ДТП проводится установка ограждений безопасности (выполнено на 69%), установка искусственных неровностей (на 70%), установка недостающих дорожных знаков (на 51%), установка светофорных объектов (на 52%). Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения выполнены на всех местах концентрации ДТП (113 мест), — сообщает пресс-служба ведомства. — Завершение всех работ планируется к 1 октября 2019 года».
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