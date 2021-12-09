«Необходимо повысить привлекательность промышленных площадок и парков»

В Татарстане резидентов в промпарки привлекают стимулирующими налоговыми льготами. Эффект даст о себе знать в следующем году, обещают власти

Фото: Максим Платонов

Первые 80 резидентов, согласившиеся войти в татарстанские промышленные парки с критической заполняемостью ниже 70%, получили налоговые льготы на 3,6 миллиарда рублей. «Мы пошли на выравнивание условий с экономически развитыми районами, — так объяснил смысл «вертолетной» раздачи преференций первый замминистра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин, выступая сегодня на брифинге в Государственном совете РТ. До конца года соглашения о предоставлении стимулирующих льгот будут подписаны еще с 70 резидентами сельских промпарков. В целом пока каждый второй, или 53 промпарка, нуждается в достижении 100%-ной загрузки. Подробнее о ситуации с промышленными парками республики — в материале «Реального времени».

Чтобы не просто «вошел-вышел», а остался надолго

Правительство Татарстана нашло выход для максимального заполнения индустриальных парков, которые призваны стать инкубаторами для поддержки бизнеса в самых разных точках. Сегодня на территории республики построено 105 промышленных парков, но эта обширная инфраструктура загружена предпринимателями чуть больше чем наполовину и заставляет искать нестандартные ходы.

Как заметил председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин, в целом парки востребованы бизнесом, однако среди них имеются и те, загрузка которых не превышает 70%. Чтобы поднять интерес предпринимателей к вхождению в парки, правительство разрешило предоставлять стимулирующие налоговые льготы, но с длительным сроком действия — сразу на десять лет, чтобы бизнес не просто «вошел-вышел», а остался надолго.

Как сообщил Шафигуллин, для оживления деятельности промпарков Татарстан вводит набор налоговых льгот, которые обеспечиваются республикой. Он включает снижение ставки по упрощенной системе налогообложения, освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций (доходы от них зачисляются в региональную казну, — прим. ред.).



В настоящее время 53 промпарка с заполняемостью ниже 70% аккредитованы в Минэкономики РТ, сообщил Сибгатуллин. Фото: mert.tatarstan.ru

— Этими тремя льготами могут пользоваться и резиденты, и УК, которые подписали соглашения с Минэкономики РТ на срок десять лет, — добавил первый заместитель министра экономики Татарстана — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

По его словам, в настоящее время подписано 80 соглашений, а объем налоговых льгот оценивается в 3,6 миллиарда рублей. Но взамен резиденты обязаны реинвестировать эту сумму в развитие производства и сохранить 2 тысячи рабочих мест, пояснил Сибгатуллин. Он заверил, что такой механизм позволяет выравнять экономические условия между районами республики. До конца года количество таких соглашений будет доведено до 150. В настоящее время 53 промпарка с заполняемостью ниже 70% аккредитованы в Минэкономики РТ.

— Некоторые горячие головы предлагали в связи с пандемией совсем отменить налоги на три года. Не считаю это удачным решением. Все должны платить налоги, но они не должны быть непосильными и большими, — пояснил член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. По его словам, депутаты всегда были сторонниками снижения налоговой нагрузки, а не ликвидации налогов.

Эффект увидим в будущем году

В настоящее время в Татарстане на территории промышленных парков работают 1 500 резидентов, создано более 39 тысяч рабочих мест.

— Сейчас пришло время заняться качеством предоставляемых на объектах инфраструктуры услуг, — считает председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин. — Необходимо повысить привлекательность промышленных площадок и парков, в том числе за счет предоставления налоговых преференций, введения новых мер поддержки, совершенствования системы управления.

Как сообщил Шафигуллин, для оживления деятельности промпарков Татарстан вводит набор налоговых льгот: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения, освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций. Фото: Максим Платонов

Предприниматели смогут оценить эффект от полученных мер поддержки в начале следующего года, когда начнут заполнять налоговые декларации. С момента принятия законов о предоставлении налоговых льгот в 16 промышленных парках начали свою работу 60 новых резидентов.

Кроме того, в этом году на господдержку предпринимательства предусмотрено 1,2 миллиарда рублей, а с учетом капитализации подведомственных Министерству экономики структур — Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ — общая сумма поддержки составит 3,55 миллиарда рублей, рассказал Рустем Сибгатуллин.

Кроме финансовых программ, меры поддержки реализуются и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сформированного по трем стадиям развития бизнеса — самозанятые, начинающие и действующие предприниматели.