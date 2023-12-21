Татарстан занял второе место по уровню достижения показателей национальных проектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан расположился на второй строчке рейтинга регионов России по уровню достижения показателей национальных проектов. Его опубликовал департамент проектной деятельности правительства России.

Татарстан уступил лишь Москве. Третье место досталось Санкт-Петербургу. Замыкают пятерку лидеров Кабардино-Балкария и Пермский край.

Рост уровня достижений нацпроектов на федеральном уровне составил 2,84%. По сравнению с 2022 годом, кассовое исполнение на федеральном уровне улучшилось на 0,3%.

На уровне регионов России уровень достижения вырос на 5,57%. Показатели кассового исполнения стали лучше на 4,16%.

Напомним, Россия направила на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей за 5 лет. В частности, в 2023 году из федерального бюджета на эти цели выделили около 3 трлн.

Национальные проекты — важный инструмент достижения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Особенное внимание глава государства поручил уделить шести направлениям: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран, укрепление технологического и обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, повышение благосостояния граждан и защита материнства, детства, поддержка семей с детьми.

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Галия Гарифуллина