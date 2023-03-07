Татарстанцы смогут проголосовать за территории и дворы для благоустройства на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Этой весной жители Татарстана смогут принять участие в голосовании по отбору территорий для благоустройства в 2024 году. Об этом напомнил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Традиционное голосование в рамках федерального проекта «Формирования комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года. Сделать выбор татарстанцы смогут в онлайн-формате на республиканском портале государственных и муниципальных услуг.

На голосование вынесут более 250 общественных пространств во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана, а также свыше 2 тысяч дворов, сообщил Марат Айзатуллин.

скриншот трансляции

Принять участие в голосование смогут жители Татарстана в возрасте от 14 лет. Проекты, набравшие наибольшие число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Напомним, в выборе общественных пространств и дворов для благоустройства в 2023 году участвовали 207 тысяч татарстанцев. В топ-10 муниципалитетов, жители которых проявили наибольшую активность, вошли Казань, где свои голоса отдали более 41 тысячи человек, и Набережные Челны — 18 тысяч.

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Татьяна Демина