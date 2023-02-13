За пять лет количество ДТП в Казани сократилось на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», за прошедшие пять лет, количество ДТП сократилось на 32%, а пострадавших в них — на 31%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.



Количество жертв аварий на дорогах Казани за пять лет сократилось на 37%. В 2022 году погиб 31 человек.

скриншот трансляции

С 2017 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на дорожную сеть Казани выделили более 78 млрд рублей. На сегодняшний день около 84% дорог приведены в нормативное состояние.



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Татьяна Демина