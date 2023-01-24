В Набережночелнинской агломерации по нацпроекту за год отремонтируют более 22 км дорог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2023 год в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 22 км дорог в Набережночелнинской агломерации. Государственные контракты заключены на все восемь объектов в полном объеме, сообщили в Миндортрансе республики.

В Набережных Челнах запланирован ремонт двух дорог, общая протяженность которых превышает 4 км. Первый объект длиной 2,6 км — проспект Вахитова, на участке от проспекта Сююмбике до ул. Машиностроительная, второй — проспект Хасана Туфана, на участке от ул. Раскольникова до проспекта Сююмбике (1,5 км).

Кроме того, в Набережночелнинской городской агломерации в этом году отремонтируют 6 объектов общей протяженностью 18,5 км, в том числе трассу Елабуга — Лекарево — Большие Армалы, км 0,0 — км 3,2 в Елабужском районе Татарстана (2,84 км).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ремонтные работы пройдут и на следующих пяти участках трасс Набережночелнинской городской агломерации:

М-7 — Новая Александровка — Тулубаево км 13,4 — км 15,7 в Мензелинском районе Татарстана (2,25 км);

Челны — Заинск — Альметьевск, км 62,6 — км 65,5 в Заинском районе (2,9 км);

Челны — Сарманово, км 29,8 — км 30,9, км 32,4 — км 33,8 в Сармановском районе (2,41 км);

Челны — Сарманово, км 39,3 — км 42,3 в Сармановском районе (3 км);

Набережные Челны — Сарманово — Тлянче-Тамак, км 0,0 — км 5,1 в Тукаевском районе (5,1 км).

Напомним, в Казанской агломерации по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 22 участка дорог общей протяженностью 37 км. Государственные контракты заключены в полном объеме.



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Татьяна Демина