Газа из «мусорных гор» в Самосырово хватит на 30 лет выработки электроэнергии

Полигон ТКО «Самосырово» готов ко второму этапу рекультивации, но запах прекратится только после окончания третьего

Фото: Максим Платонов

Жаловаться на запах с Самосыровского полигона ТКО жители окрестных поселков перестанут в 2023 году, когда будет реализован 872-миллионный проект рекультивации, «мусорные горы» накроют саркофагом из геомембраны, а из свалочного газа начнет вырабатываться электроэнергия. Ее будут использовать для освещения и иного энергетического обслуживания самого полигона.

«Ни одна машина в этот комплекс мусорных полигонов не заезжает»

На полигоне ТКО «Самосырово» с опережением сроков почти закончен первый, подготовительный этап рекультивации Самосыровского полигона ТБО (еще его называют полигоном КЭК). Объект представляет собой два 30-метровых холма, состоящих фактически из полутора миллионов кубометров спрессованного мусора. Напомним, в отличие от Самосыровской свалки (еще одна «мусорная гора», которая высится по соседству), здесь реализовывается проект активной, а не пассивной дегазации.

Рекультивация Самосыровской свалки завершена еще в 2017 году

Несмотря на то, что рекультивация Самосыровской свалки завершена еще в 2017 году, жители Самосырово, Константиновки, Больших Клыков, Богородского продолжали жаловаться на смрад, исходящий отсюда, из «мусорного кластера», где десятилетиями копились коммунальные отходы со всей Казани и ее окрестностей. Егор Тарнавский, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, утверждает, что на сегодняшний день Самосыровский комплекс мусорных полигонов, включая злосчастный полигон «Восточный», больше не эксплуатируется.

— Что касается полигона «Восточный», на сегодняшний день он не эксплуатируется. По его поводу поступали многочисленные обращения граждан, с тех пор Минэкологии и Росприроднадзор вели работу по контролю, устраивались даже ночные дежурства. Соответственно, те работы, которые сегодня ведутся здесь, — это один из этапов проработки негатива, жалоб людей на запах отсюда. На сегодняшний день ни одна мусорная машина в этот комплекс полигонов не заезжает!

«Ни одна мусорная машина на территорию этих полигонов не заезжает»

Как «негативные газы» будут превращаться в «положительную энергию»

Внутри «мусорных гор» постоянно идет разложение органики: говоря проще, там гниет мусор. Во время этого процесса образуются большие объемы газовой смеси. Они, выходя в атмосферу, и обеспечивают специфический «флер» вокруг территории полигона. При рекультивации свалок обычно в России используют систему пассивной дегазации — когда газы собираются в теле полигона, проходят через систему очистки и уже очищенными дозированно выходят в атмосферу. Таким образом рекультивирована первая, самая старая Самосыровская свалка, где отходы копились с 1960 года.

Прямо сейчас идет рекультивация еще на двух заполненных картах полигона ТКО «Самосырово», где отходы копились с 2004 по 2017 год. Работы идут в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Здесь из свалочного газа будет вырабатываться электроэнергия. Такой комплексный проект активной дегазации обещает быть первым в России, а готовили его с помощью ведущего в мире специалиста в области систем переработки свалочных газов — голландца Тристана Гиллербрегта. По предварительным расчетам, как рассказывает Егор Тарнавский, мощность электростанции будет составлять 1,56 МВт·ч. Прежде всего эта энергия будет обслуживать саму территорию полигона: например, она пойдет на освещение и на работу самой станции. Но в случае необходимости энергию можно будет перенаправлять на другие нужды. Газа, как говорит замминистра экологии, в теле свалки должно хватить «лет на тридцать».

Как отмечает Егор Тарнавский, проект это не инвестиционный, а скорее социальный: целью его в большей степени становится максимальная переработка биогаза (на 95%), чтобы полностью снять многолетнюю проблему мусорных «ароматов», которые не дают спокойно жить окрестному населению.

Площадка под размещение электростанции уже готова, а рядом складирован чистовой грунт, который будет засыпан поверх геомембраны под кустарники, — его сюда уже завезли

Для «добычи» газа используется запатентованный метод «Мультривел» — в тело свалки на глубину около 18 метров погружаются вертикальные трубы, которые ближе к поверхности, на глубине 80 см, подсоединяются к трубам горизонтальным. Таким образом получается туго сцепленная сетка газодренажной системы. По этим трубам газ собирается в коллекторы, потом проходит через многоступенчатую систему очистки, а потом — на газопоршневые агрегаты блочной электростанции.

Егор Тарнавский рассказывает:

— Система «Мультривел» позволит сгенерировать 95% свалочного газа и полностью исключить его выход в атмосферу. С 2021 года начаты работы, их общая стоимость — 872 миллиона рублей. На сегодняшний день работа закончена на 35%. В 2023 году будет полностью завершена рекультивация — и технический, и биологический этапы. Думаю, это решит проблему многочисленных жалоб жителей на запах именно с этого полигона. Так негативный свалочный газ переходит в позитивную разработку энергии.

«Политическая ситуация никоим образом не повлияла на сроки реализации объекта»

Оборудование, которое будет использоваться на генераторах электростанции, импортное — оно поставляется из Европы. Но, судя по жизнерадостному настроению Тарнавского, проблем с поставками не ожидается — он уверяет:

— Да, оно импортное, европейское, но все это оборудование уже в России. Поэтому проблем с поставками не будет. Политическая ситуация на сегодняшний день никоим образом не повлияла на сроки реализации проекта. По стоимости, конечно, могут возникнуть вопросы, но мы держим все на контроле, будем отрабатывать. Геомембрана уже закуплена и привезена, она уже на складах. Мы постоянно мониторим ситуацию совместно с Минприроды России. Срывов сроков не будет! Как запланировано у нас — в 2023 году — так мы и завершим работы. На сегодня работы даже идут с опережением сроков.

Ильнур Хакимов: «В течение ближайшего месяца начнется технологический этап — бурение скважин и прокладка системы труб»

Об опережении сроков рапортует и представитель подрядчика — заместитель директора по строительству ООО «Ядран-Строй» Ильнур Хакимов. Он рассказывает, что к сегодняшнему дню уже полностью выполнены подготовительные работы, реконструирована насосная станция, проложены кабельные траншеи, проведено питание к кабельным линиям. Две «мусорные горы» полигона КЭК выровняли по высоте — с одной из них срезали порядка 8 метров свалочного грунта (170 кубометров) и перенесли на вторую. Прямо сейчас по верху этой карты (так называются холмы-участки полигона) «ползают» грузовики и трактора, которые разравнивают поверхность — это финишные работы по укладке 30-сантиметрового технологического слоя грунта.

Ильнур Хакимов рассказывает:

— Этап земляных работ практически закончен. В течение ближайшего месяца начнется технологический этап — бурение скважин и прокладка системы труб. Горизонтальное лидерное бурение уже проведено. Вертикальные трубы будут расположены по всей площади карты, в 30 метрах друг от друга, их будет порядка 80 штук. Они соединятся с системами, которые будут подавать воду в тело свалки и забирать оттуда газ на дальнейшую очистку. Потом мы уложим геотекстиль и геомембрану, из которой и будет сформирован саркофаг над телом свалки. Он будет препятствовать выходу газа в атмосферу — тогда и должны прекратиться жалобы. Сверху будет насыпан слой грунта, и начнется биологический этап рекультивации: сюда высадят кустарники — спирею и рябину.

Прямо сейчас по верху этой карты «ползают» грузовики и трактора

Площадка под размещение электростанции уже готова, а рядом складирован чистовой грунт, который будет засыпан поверх геомембраны под кустарники, — его сюда уже завезли.

Таким образом, в конечном итоге жалобы жителей окрестных поселков должны будут прекратиться на этапе, когда над телом свалки ляжет саркофаг из геомембраны. Правда, к сожалению, конкретного срока, когда это должно произойти, представитель подрядчика не назвал. Некоторый оптимизм вызывает лишь то, что к заявленному сроку окончания работ на проекте — к концу 2023 года — уже должен быть закончен и финальный, биологический этап высадки кустарников. А значит, специфические «ароматы» окажутся надежно заперты под геомембраной существенно раньше.