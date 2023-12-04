В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Курмыш — Чувашская Менча
Дорогу Курмыш — Чувашская Менча км 0+000 — км 2+920 в Нурлатском районе Татарстана отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Ее общая протяженность — 2,92 км, сообщили в пресс-службе Миндортранса.
На участке устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16Нн, верхний слой из асфальтобетонной смеси А16Вн, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью, уложили стальные водопропускные трубы.
Специалисты выполнили работы по обеспечению безопасности дорожного движения: установили дорожные знаки, устроили искусственные дорожные неровности, металлическое барьерное ограждение.
Участки дороги Апастово — Тетюши в Тетюшском районе Татарстана отремонтировали на км 11+902 — км 13+348 и км 13+995 — км 14+912. Общая протяженность обновленных участков составила 2,363 км. Ремонт выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым