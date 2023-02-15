В Татарстане в 2023 году восстановят 36 мостов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за 2023 год планируют восстановить 36 мостов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Из общего числа мостов, которые планируют восстановить, четыре отстроят заново. Еще на 14 объектах запланирована реконструкция, на 18 сделают капитальный ремонт.

Всего до конца этого года в эксплуатацию планируется ввести 30 мостов, общая протяженность которых составляет более 1,1 тысячи погонных метров. В Альметьевском районе Татарстана завершат реконструкцию моста в 96,2 погонного метра, проходящего через реку Степной Зай. В Черемшанском районе республики реконструируют мост через реку Большой Черемшан протяженностью 130,3 погонного метра. В Рыбно-Слободском районе отремонтируют мост через реку Шумбутка — его протяженность составляет 96,4 погонного метра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на капремонт четырех мостов, расположенных в Азнакаевском, Актанышском, Елабужском и Заинском районах выделят 266 млн рублей. Так, 70,95 миллиона выделят на ремонт моста через ручей Басарский в селе Верхний Налим, 65,3 миллиона рублей — на мост через реку Шабиз в селе Старое Тлякеево.



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Антон Гаврилов