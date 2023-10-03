В Татарстане ежегодно около 1,7 тысячи пенсионеров получают новую профессию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане ежегодно около 1,7-2 тысячи пенсионеров получают новую профессию и устраиваются на работу. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на брифинге в кабмине.

— У нас сегодня порядка 1 700 человек ежегодно, около 2 тысяч, может быть, проходят обучение, получают новую профессию, трудоустраиваются, в рамках национального проекта «Демография» им предоставляются бесплатные услуги по дополнительному профессиональному обучению, — рассказала она.

Востребованы среди них профессии, связанные с бухгалтерией, финансами, администрированием и кадрами. По словам, Эльмиры Зариповой, специалисты в таком возрасте нужны работодателям в силу их дисциплинированности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения.



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Татьяна Демина