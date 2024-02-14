В Казани отремонтируют 9 участков улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В этом году в Казани отремонтируют девять участков улиц в разных районах города. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие проезжих частей и тротуаров, установят ограждения безопасности, дорожные знаки, сети наружного освещения и светофоры.



Список участков:

ул. Гаврилова, от ул. Чуйкова до пр. Ямашева;

ул. Копылова, от ул. Тэцевской до ул. Воровского;

ул. Центральная в пос. Отары до остановки «Старое Победилово»;

ул. Заслонова;

ул. Баруди, от ул. Краснококшайской до ул. Батыршина;

ул. Химиков, от ул. Беломорской до ул. Моисеева;

ул. Моисеева, от ул. Гудованцева до ул. Химиков;

пр. Ибрагимова, от ул. Восстания до ул. Воровского;

Сибирский тракт, от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова.

Дороги ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани пояснили, что обновляют дороги местного значения, требующие капитального ремонта и по которым поступает большое количество жалоб от жителей.

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Нафиса Миннехузина