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В Казани отремонтируют 9 участков улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

13:04, 14.02.2024 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане

В этом году в Казани отремонтируют девять участков улиц в разных районах города. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие проезжих частей и тротуаров, установят ограждения безопасности, дорожные знаки, сети наружного освещения и светофоры.

Список участков:

  • ул. Гаврилова, от ул. Чуйкова до пр. Ямашева;
  • ул. Копылова, от ул. Тэцевской до ул. Воровского;
  • ул. Центральная в пос. Отары до остановки «Старое Победилово»;
  • ул. Заслонова;
  • ул. Баруди, от ул. Краснококшайской до ул. Батыршина;
  • ул. Химиков, от ул. Беломорской до ул. Моисеева;
  • ул. Моисеева, от ул. Гудованцева до ул. Химиков;
  • пр. Ибрагимова, от ул. Восстания до ул. Воровского;
  • Сибирский тракт, от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова.

Дороги ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани пояснили, что обновляют дороги местного значения, требующие капитального ремонта и по которым поступает большое количество жалоб от жителей.

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Нафиса Миннехузина
Авто Татарстан
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