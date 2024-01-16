Минсельхоз Татарстана: нацпроекты помогают улучшать качество жизни на селе

В Кукморском районе Татарстана прошел автобусный марафон «Татарстан — республика достижений». Премьер-министр Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров принял в нем участие и рассказал о реализации двух национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.



В первом проекте, направленном на улучшение мелиорационной системы и вовлечение земель в оборот, с 2019 года было введено в эксплуатацию более 5 тысяч гектаров орошаемых территорий. Это позволило провести раскорчевку древесной растительности на 1 688 гектарах и осушить заболоченные участки площадью 520 гектаров. Инвестиции в проект составили более 1,1 миллиарда рублей, из которых государство возместило 625,2 миллиона рублей.

Также успешно реализуется проект «Экспорт продукции АПК». По итогам 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана превысил 458,6 миллиона долларов США. За последние пять лет экспорт продукции АПК вырос в 2,4 раза.

Грантовая поддержка «Агростартап» помогает начинающим предпринимателям начать свою деятельность. С 2019 по 2023 год на эти цели было выделено более 970 миллионов рублей, из которых в 2023 году — 49,9 миллиона рублей.

Также субсидии предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам продукции. С 2019 года 82 кооператива получили субсидии на общую сумму более 800 миллионов рублей. Это помогло приобрести сельскохозяйственную технику, оборудование для переработки продукции и увеличить поголовье крупного рогатого скота, лошадей, птицы и овец.

Финансирование проекта «Агростартап» на текущий год составляет более 360 миллионов рублей. Средства пойдут на гранты и субсидии кооперативам и переработчикам сельхозпродукции.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко