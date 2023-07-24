В Казани отремонтировали дорогу по улице Кулахметова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорогу на ул. Кулахметова протяженностью 1,1 км. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



На участке уложили верхний слой покрытия из высокопрочного ЩМА-11 на площади более 27 тыс. кв. м. Отремонтированы 4 814 «квадратов» тротуаров.

Построены остановочные карманы общей площадью 728 кв. м, установлены шесть остановок, дорожные знаки, регулируемый пешеходный переход со светофорами. Также обустроено пешеходное ограждение и нанесена дорожная разметка.

В этом году по дорожному нацпроекту в Татарстане отремонтируют 221,8 км дорог регионального значения, 37,1 км дорог Казанской агломерации, 22,8 км дорог Набережночелнинской агломерации и 2,2 км дорог Нижнекамской агломерации.

В Татарстане проводят капитальный ремонт моста через реку Дымку на трассе «Казань — Оренбург» — Муртаза — Крым-Сарай» на участке км 6,8. Его длина составляет 87 метров, ремонт проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели выделено порядка 100 млн рублей.



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Маргарита Головатенко