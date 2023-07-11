Минкульт России принял предложение Татарстана по опережающему финансированию объектов по нацпроекту «Культура»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство культуры России приняло предложение Татарстана по опережающему финансированию объектов по национальному проекту «Культура». Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, выступая по видеосвязи на брифинге в Кабмине республики.

— Я рада вам доложить, что Минкультом Российской Федерации полностью принято предложение республики по опережающему финансированию объектов в рамках нацпроекта «Культура», что выделены дополнительные средства на приобретение автоклуба, он уйдет в районный Дом культуры Аксубаевского района, — сообщила она.

Елена Ямпольская заверила, что продолжит активную работу по привлечению в Татарстан дополнительных средств по нацпроекту «Культура». Она напомнила, что к четырем домам культуры, ранее включенным в программу капремонта, добавлены еще два сельских ДК.

Депутат также обратила внимание, что в программу капительного ремонта музеев дополнительно удалось включить здание музея Зеленодольского района Татарстана. По ее мнению, с таких мест «начинается интерес юного поколения к своей малой родине, к своей родной земле. Здесь, собственно, и воспитывается настоящий, беспафосный, глубокий патриотизм».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что на 2023 год на реализацию национального проекта «Культура» в республике предусмотрено 1,103 млрд рублей. Из них почти 693 млн — федеральные средства, 411 млн — региональные. Освоено уже 69% финансирования.



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Татьяна Демина