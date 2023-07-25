В Татарстане из аварийного жилья переехали порядка 1,8 тысячи человек

В Татарстане 1 762 жителя смогли улучшить жилищные условия и переехать из аварийного жилья с начала действия национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году, сообщили в пресс-службе ФРТ.



Из 12 муниципалитетов Татарстана программу завершили четыре — это Казань, Актанышский, Балтасинский, Елабужский районы. Квартиры для переселения жителей аварийных домов приобретались у застройщиков в новостройках.

Например, в Казани в многоквартирном доме по улице И. Шакирова для переселения 281 человека приобрели 121 квартиру, всего — 6 тыс. кв. м. Для переселения еще 112 участника программы приобрели 108 квартир в домах по улицам А. Авзаловой и И. Шакирова общей площадью более 3,3 тыс. кв. м.

Татарстан стал первым регионом в России, который использовал новый способ расселения аварийного жилья. В 2022 году построили и приобрели семь индивидуальных жилых домов, в которые переехали 22 человека. Такой способ переселения позволил создать комфортные условия для жизни граждан в сельских территориях и сохранить рабочие места.

realnoevremya.ru (архив)

Оператор программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда — ППК «Фонд развития территорий».

В июле исполком Казани внес изменение в свое постановление о создании маневренного муниципального жилищного фонда. Теперь договор найма с гражданами, чьи единственные квартиры стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут заключать до завершения расчетов с ними или предоставления им жилья, «но не более чем на два года».

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Маргарита Головатенко