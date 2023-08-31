Минпросвещения России: опыт строительства школ в Татарстане тиражируют на другие регионы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Опыт Татарстана по строительству школ и детских садов тиражируют на другие регионы России. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.



— Мы сейчас готовим новый национальный проект «Образование». Я впервые об этом скажу, небольшой секрет открою: мы хотим опыт управления системой образования, в том числе организации строительства и школ, и детских садов, инфраструктуры — взять опыт Республики Татарстан и транслировать на все регионы страны, — сказал он при запуске в регионе 11 новых школ по видео-конференц-связи.

Глава Минпросвещения России обратил внимание, что Татарстан занимает лидирующую позицию в отечественной системе образования, и опыт республики очень важен.

В России 1 сентября откроются 160 новых школ. Из них 28 школ примерно на 25 тысяч мест построили в 2019—2022 годах в Татарстане по национальному проекту «Образование».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Это ежегодно от 6 до 8 новых школ… Такого объема строительства новых школ, детских садов не было никогда. То, что происходит, — это важнейшее движение вперед, — заявил Сергей Кравцов.

В Казани на сегодняшний день почти 30 микрорайонов нуждаются в новых школах. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявлял, что на строительство новых объектов, чтобы решить проблему их нехватки, потребуется несколько годовых бюджетов города.



В День знаний в Казани откроют рекордное количество школ — четыре. Они расположены в «Салават купере», на ул. Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в ЖК «Светлая долина» и рассчитаны на 6 тысяч учащихся.

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Маргарита Головатенко