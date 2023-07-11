Татарстан освоил больше половины финансирования нацпроекта «Культура» на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на 1 июня 2023 года освоено 69% от общего лимита финансирования по национальному проекту «Культура». Это 761 млн 737 тысяч рублей, рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Всего на 2023 год на реализацию национального проекта «Культура» в Татарстане предусмотрено 1,103 млрд рублей. Из них почти 693 млн — федеральные средства, 411 млн — республиканские.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. В его рамках планируется провести 349 мероприятий.

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Татьяна Демина