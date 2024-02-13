В татарстанских школах установят оборудование для обучения беспилотным системам

Татарстан получит из федерального бюджета субсидию в размере 244 144,6 тысячи рублей. Их направят на оснащение образовательных организаций оборудованием для обучения беспилотным системам, сообщили в Министерстве финансов республики.

Средства будут выделены в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Татарстан потратит на данные цели 57 268,5 тысячи рублей.

Оборудованием оснастят 18 общеобразовательных организаций и одно учреждение среднего профессионального образования.



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Галия Грифуллина