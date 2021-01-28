Почти 7 «экологических» миллиардов из 11 в Татарстане внесли предприятия

Какие крупные экологические проекты ждут в республике и как прекратить махинации с недрами

В 2020 году Татарстан потратил 11 млрд рублей на улучшение экологической ситуации. А улучшать было что — чего стоили одни только несанкционированные свалки (за 80% из них надо «благодарить» строительные организации республики). Еще один болевой момент — неудовлетворительное качество очистки сточных вод, которые в итоге сбрасываются в реки и озера. Из 180 очистных сооружений республики 80% не соответствуют современным требованиям, а наносимый ими ущерб рекам и озерам ежегодно оценивается в 650 млн руб. Продолжать решать эти и другие острые вопросы министерство экологии Татарстана намерено в 2021 году. Об этом рассказал его глава, Александр Шадриков, подводя итоги минувшего года на традиционной коллегии министерства.

11 млрд — на охрану окружающей среды

В 2020 году Татарстан участвовал в 4 крупных федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Экология» — «Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». Помехой для их реализации не стала и коронавирусная «чума» — за минувший год нацпроект «Экология» в республике «съел» 2,8 млрд рублей, более 2,1 млн из которых выделила федеральная казна. А всего на охрану окружающей среды Татарстан потратил 11 млрд рублей. 6,9 млрд из них составили природоохранные инвестиции предприятий республики. Это, подчеркнул министр экологии РТ Александр Шадриков, делает Татарстан уже на протяжении нескольких лет лидером в ПФО по объему вложенных в защиту природы средств.

Глава Минэкологии в своем докладе говорил о разнообразных проблемах. Так, сегодня в зоне особого внимания экологов — загрязнение водоемов сточными водами с полей, животноводческих ферм и необорудованных промплощадок. В общем объеме поверхностного стока он составляет не менее половины.

Но и организованный сброс тоже не в лучшей форме. Министр озвучил данные: в республике сегодня действует 181 очистное сооружение, из них 131 сбрасывает воду после очистки в реки и другие водные объекты. При этом более чем 80% очистных нужна серьезная модернизация — они устарели и морально, и физически. Надо менять и технику, и технологию очистки. Ведь сейчас водоемам республики из-за недоочищенных стоков каждый год наносится ущерба на 650 млн рублей.



на охрану окружающей среды Татарстан потратил 11 млрд рублей. 6,9 млрд из них составили природоохранные инвестиции предприятий республики. Фото: eco.tatarstan.ru

— В качестве громкого примера можно привести ООО «Энергоресурс». Компания, обслуживающая ЖК «Усадьба Царево», допустила сброс неочищенных стоков в реку Шемелка. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около 5 млн руб. Возбуждено уголовное дело, — сообщил министр.

Казанский «Водоканал» — самый мощный игрок на этом поле: от него поступают 42% всех стоков республики. И 2021 год станет для этого объекта решающим: наконец, начнется реконструкция очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». По этому же проекту в республике уже привели в порядок 12 очистных сооружений. Еще столько же привели в порядок сами предприятия (по предписаниям от контролирующих органов). Как сообщил министр, в этом году стартует программа по рекультивации иловых полей Казани — пока проект проходит экологическую госэкспертизу.



Чтобы контролировать работу очистных в Татарстане, власти планируют создать единого оператора. Об этом сообщил на коллегии вице-премьер Рустам Нигматуллин.

— Мало построить капитальный объект — необходимо наладить эффективную работу по очистке сточных вод, — сказал вице-премьер. — Мы на эту тему с управлением уже много раз говорили. Наш план — ввести все-таки единого еще дополнительного оператора. Там, где нет компетенций по эксплуатации данных объектов, мы будем экспериментально вводить этого оператора — для того чтобы качество очистки сточных вод было таким, какое требуют от нас нормативы.

«Мало построить капитальный объект — необходимо наладить эффективную работу по очистке сточных вод», — отметил Рустам Нигматуллин. Фото: eco.tatarstan.ru

Под контролем — чистота воздуха

За качеством атмосферного воздуха в крупных городах и промышленных центрах Татарстана следят с помощью автоматизированной системы наблюдений. Данные о параметрах воздуха автоматически передаются экологам. Как сообщил министр, за 2020 год таким образом было обработано порядка 4 млн измерений. При этом доля проб с превышениями ПДК в этом году совсем невелико — их всего 0,04% от этого огромного объема.

Глава минэкологии объяснил, что чаще всего превышения «воздушных» ПДК наблюдаются во время неблагоприятных метеорологических условий. В это время промышленные и другие предприятия, по постановлению Кабмина РТ, теперь обязаны снижать объем выбросов в атмосферу. Всего же за год было зафиксировано свыше 1860 фактов превышения. На нарушителей наложено более 1,2 млн рублей штрафов. При этом в списке российских городов с наиболее благоприятной ситуацией с точки зрения качества атмосферного воздуха на 2 месте находится столица Татарстана, на 4-м месте — Набережные Челны.

Рапортовало министерство и о завершении крупного проекта, который проводили последние 7 лет. Почти 560 автозаправочных станций оснастили системами рекуперации. Продолжается и работа по переводу автомобилей на экологически чистые виды топлива — за год на газ переведены 2130 автомобилей, а за последние 10 лет таких машин стало почти 9 тысяч в республике.

Среди пока еще не решенных проблем в сфере охраны атмосферного воздуха — качество воздуха в районе Самосырово — на полигоне ТКО «Восточный», с сожалением констатировал Александр Шадриков. Она остро нуждается в рекультивации, но проектная документация для внедрения проекта еще не готова. Говоря о решении этой проблемы, глава министерства обратился к казанским властям:

— Столичному исполкому необходимо организовать системный мониторинг за состоянием окружающей среды в зоне влияния объекта. Это является обязательным мероприятием согласно заключению экологической экспертизы. Управляющей компании ПЖКХ необходимо исключить использование неочищенного фильтрата с тела полигона ТКО «Восточный» для орошения его карт, предусмотреть строительство очистных сооружений и актуализацию всех разрешительных документов, включая заключение экологической экспертизы.

Среди пока еще не решенных проблем в сфере охраны атмосферного воздуха — качество воздуха в районе Самосырово — на полигоне ТКО «Восточный». Фото: Максим Платонов

180 млн республика потеряла на махинациях с недрами

Еще один объект охраны природных ресурсов — недра. Плата за их использование за 2020 год принесло в республиканскую казну больше 1 млрд рублей. Еще 35 млн — штрафы, собранные за нарушение природоохранного законодательства. Эти деньги поступают в бюджеты муниципалитетов и идут на исправление экологической обстановки. В 2020 году в области недропользования было выявлено около 350 нарушений. Штрафами не обошлось — пришлось возбудить 6 уголовных дел.

Как выяснилось, нередко пользователи нарушают лицензионные условия: часто, переоформляя лицензию на добычу полезных ископаемых, пользователь участка под видом смены учредителя юрлица просто-напросто перепродает его. Таким образом, недобросовестные коммерсанты обогащаются, а бюджет республики недополучает налоги.

Наводить в этом вопросе порядок, сообщил Шадриков, будет специально созданный при министерстве Совет недропользователей. А для удобства и прозрачности процедуры получения этой лицензии аукционы перевели на электронную торговую площадку.

Посетовал глава минэкологии и на факт намеренного занижения стоимости лицензии на добычу ископаемых, и, как следствие, размера начисленного НДПИ. В 20-м году бюджет республики недополучил из-за этого более 180 млн рублей: «Самые недобросовестные недропользователи и вовсе уклоняются от уплаты налога — для этого ими создаются торговые дома или регистрируются аффилированные компании».



Стихийные свалки — большая головная боль минэкологии

В прошлом году республика включилась в еще один федеральный проект — «Чистая страна». По нему провели 3 масштабных рекультивации — стихийная свалка в селе Прости (Нижнекамский район), свалка в Мензелинске и в селе Шемордан (Сабинский район). На это ушли 830 млн рублей (почти 60% из них — из федерального бюджета).

В прошлом году республика включилась в еще один федеральный проект — «Чистая страна». По нему провели 3 масштабных рекультивации. Фото: Ангелина Панченко

Вопрос №1 для минэкологии — рекультивация Самосыровского полигона ТКО. Эту территорию собираются не только привести почти в первозданный вид, но и оснастить системой активной дегазации в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Вообще стихийные свалки — большая головная боль минэкологии. Только в прошлом году в Татарстане нашли и ликвидировали более полутора тысяч незаконных свалок. Экологи республики зафиксировали за год больше 2 тысяч нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами, составили почти 1,4 тыс. протоколов, а сумма штрафов превысила 13 млн руб., возбуждено 14 уголовных дел.

Отдельно Александр Шадриков остановился на вопросе обращения с отходами стройиндустрии: на них приходится 80% всех обнаруженных в минувшем году несанкционированных свалок. Так, ООО «Казаньстройтехника» устроило свалку мусора от сноса и разборки зданий на площади более 6 тыс. кв. м в Казани и Пестречинском районе. Нанесенный ущерб составил более 5 млн рублей.

Прямая угроза жизни и здоровью граждан, подчеркнул глава министерства, — захоронение нефтесодержащих отходов бурения на площадках без гидроизоляции. Такая острая проблема существует сегодня в Апастовском районе, где возле села Каратун был выявлен участок земли, загрязненный нефтесодержащими отходами. Отходы бурения просто закопали в землю, никак не гидроизолировав участок. И такими вещами нефтесервисные компании грешат часто.

В рамках реформы по обращению с отходами I и II классов опасности в Татарстане стартовал пилотный проект «ЭкоСфера»: благодаря ему будет решаться проблема утилизации отработавших свой срок батареек. Фото: Максим Платонов

В рамках реформы по обращению с отходами I и II классов опасности в Татарстане стартовал пилотный проект «ЭкоСфера»: благодаря ему будет решаться проблема утилизации отработавших свой срок батареек. Два пункта по их сбору уже открыты в Нижнекамске, всего в РТ разместят 45 подобных точек.

— Отрадно, что раздельный сбор и правильная утилизация отходов находит живой отклик у татарстанцев. В пример приведу наше сотрудничество с компанией «Дюрасел Раша»: в школах республики продолжается конкурс по сбору батареек. За год собрано более 17 т отработанных источников тока, а за весь период вывезено 58 т батареек.

В завершение коллегии Татарстан и компания «Большая Тройка» было подписано соглашение о реализации электронного сервиса «Обращение с отходами строительства и ремонта». Он, как надеются в министерстве, позволит объединить участников рынка и снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет вовлечения таких отходов во вторичный оборот.