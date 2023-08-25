В Татарстане открылся Центр развития кадрового потенциала туротрасли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани торжественно открыли Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли. Об этом сообщает Госкомитет Татарстана по туризму.



Центр открылся по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В нем будут готовить региональные команды, нацеленные на разработку проектов развития туристских территорий.

В первом потоке профессиональной переподготовки «Управление развитием туристских территорий: проектный подход» обучат команды Татарстана, Башкирии и Самарской области. Очное обучение длится 470 часов и закончится в декабре. Следующие семь групп начнут обучение в январе 2024 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани утверждали субсидию на предоставление в 2023 году гранта на создание в городе центра развития кадрового потенциала туристской отрасли и обучение по программам профессиональной переподготовки. Грант получит Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Размер субсидии — 14 млн рублей.



Напомним, одна из проблем Татарстана — нехватка кадров в период высокого туристического сезона. Острее всего она ощущается в летний период, когда количество гостей увеличивается в два раза.



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Маргарита Головатенко