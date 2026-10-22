Бюджет «накачался» нефтепродуктами, а предприятия — недоимкой

Казна получила «топливную» прибавку в сумме 40 млрд рублей на фоне дефицита нефтепродуктов на мировом рынке

Главной новостью в штабе раиса РТ Рустама Минниханова стал опережающий рост «топливных» поступлений по налогу на прибыль. К началу IV квартала татарстанская ФНС собрала 152 млрд рублей, что на 40 млрд рублей больше прошлогоднего уровня. «Прирост связан с ростом реализации нефтепродуктов на фоне обостряющейся геополитической ситуации в мире», — объяснил министр финансов РТ Марат Файзрахманов. И хотя ФНС отчиталась о росте на 10,6% всех налогов, ситуация в экономике остается неоднородной. Промышленность вкупе со стройкой сгенерировала недоимку в сумме 13,7 млрд рублей, а треть компаний зафиксировали убытки в сумме 98 млрд рублей. «Если промышленность дает такой рост задолженности, значит, не все там в порядке», — поручил разобраться глава республики.

«Ситуация меняется очень быстро»

Достаточно сухо, сдержанно и скупо проходило сегодня совещание финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме правительства РТ. В финансовом штабе, собранном раисом РТ Рустамом Миннихановым, подводили итоги исполнения бюджета за 9 месяцев. Основная интрига, как обычно, связана с налогом на прибыль. Поступления по нему падают второй год подряд, и сейчас можно было гадать — удастся ли переломить этот тренд или бюджет ждет очередное испытание? Ведь буквально пару дней назад депутатам Госсовета РТ озвучили пессимистичный прогноз, будто доходы от нефтяных доноров в казне 2027 года могут сократиться из-за федеральных налоговых преобразований.

Рустам Минниханов открыл заседание, назвав ключевые цифры поступлений в бюджет РТ. К началу IV квартала в казну поступило 583,7 млрд рублей. Из них 486,9 млрд рублей — собственные доходы (т. е. чисто налоговые сборы). «Цифра вроде неплохая, но не повод для спокойствия. В текущих условиях ситуация меняется очень быстро», — предупредил он.

Его опасения связаны с тем, что текущая позитивная динамика может не получить импульса в будущем году. «Проект бюджета 2027 года запланирован с существенным дефицитом — 8,5 млрд рублей. Минфин РФ ставит задачу, чтобы мы аккуратно подходили к расходным обязательствам. Мы должны понимать, за счет чего будет покрываться дефицит», — рассуждал он. Сегодня важно обеспечить безусловное исполнение бюджетных обязательств и научиться привыкать к жесткой финансовой дисциплине, наставлял он. Впрочем, ни одно из заседаний штаба не обходится без напоминаний научиться жить экономно, но следуют ли этому?

Что же по-настоящему беспокоит? Долги предприятий перед бюджетом в сумме 13,7 млрд рублей. В наиболее тяжелой финансовой форме находятся производства, курируемые региональным Минпромторгом, отметил Минниханов. В промышленности допущен рост недоимки на 38%. Чуть полегче положение в строительном секторе. Задолженность перед бюджетом у предприятий, курируемых Минстроем РТ, выросла на 22%. В сфере транспорта и дорожного строительства — рост недоимки на 57%, перечислял глава республики. Конкретных должников не называли, но указали место их «прописки». Как оказалось, самый большой рост задолженности допустили предприятия Казани, Нижнекамска, ОЭЗ «Алабуга» и Лаишево.

— Во все эти отрасли направляются значительные объемы бюджетных средств, но при этом доходная часть казны за счет погашения задолженности пополняется слабо, — строго указал Минниханов.

Под раздачу попали балансовые комиссии при министерствах, которые обязаны следить за бюджетополучателями. «Пока работают неэффективно и недостаточно! — указал раис республики. — Министрам необходимо взять работу балансовых комиссий под постоянный личный контроль». По его словам, недоимка может привести к банкротству. «Некоторые предприятия сейчас имеют реальные шансы обанкротиться. А это, помимо чисто финансовых потерь, принесет еще и социальные проблемы!», — беспокоился он. «Для всех нас это серьезный сигнал. Если промышленность демонстрирует такой рост задолженности, значит, внутри далеко не все в порядке, и ситуацию нужно очень внимательно проанализировать», — настаивал Минниханов.

Татарстан — четвертый в стране по налоговым сборам

«В условиях ограничений республика сохраняет положительную динамику, — смягчил негативную экспрессию глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Налоговые сборы за 9 месяцев этого года выросли на 10,6% — 1,3 трлн рублей. Так, отчисления в федеральный бюджет увеличились на 6,6%, до 830,8 млрд рублей. Москва получила больше на 51,5 млрд рублей. Республиканский бюджет получил больше — на 19% — 486 млрд рублей. В денежном выражении — это плюс 70,4 млрд рублей. Страховые взносы выросли на 18%, до 33,2 млрд рублей.

Одним словом, практически по всем видам налогов достигнут прирост. Татарстан по сумме налоговых сборов стал четвертым в стране и первым в ПФО, отметил позже министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

Главным драйвером роста стала благоприятная конъюнктура цены на нефть, сообщил глава УФНС по РТ. В результате налог на прибыль вырос на 36%, а совокупные сборы составили 152 млрд рублей, сообщил он. Прирост в денежном выражении составил внушительные 40 млрд рублей.

«86% прироста приходится на добычу полезных ископаемых и реализацию нефтепродуктов», — пояснил он. До этого сборы по налогу падали — в прошлом году собрали 111,5 млрд рублей с минусом на 11,3 млрд рублей. Прогнозы по его собираемости звучали неутешительные, однако дефицит топлива и геополитические риски подтолкнули налоговые сборы вверх и сгладили бюджетные неровности.

Как «Татнефть» и «ТАИФ-НК» подогнали «топливо» бюджету

Если говорить конкретно, то сверху больше всех перечислила «Татнефть». Нефтяники прибавили 30,5 млрд рублей. Нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК добавил к назначенному заданию 5,6 млрд рублей, сам ТАИФ — 1,2 млрд рублей. Прибавили доходов и те, кто не торгует нефтепродуктами. Почти миллиард сверху доплатили в казну «Транснефть Прикамье», «Газпром трансгаз Казань» и другие энергетические компании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Остальные секторы экономики оказались не «в фаворе». Часть из них сократила поступления в бюджет, а другая часть — и вовсе генерирует рост недоимки. Так, 14 предприятий снизили уплату налога на прибыль. Больше всего — минус 2,7 млрд рублей у ОЭЗ «Алабуга», «Казаньоргсинтез» — минус 2,65 млрд, «Нижнекамскнефтехим» — минус 0,6 млрд рублей, малые нефтяные компании — минус 1,1 млрд, следовало из слайдов Минфина РТ.

Впервые в красную зону попали оборонные предприятия: КОМЗ, «Рычаг», «Казанский завод «Электроприбор». У кого образовалась недоимка в бюджет — не раскрывали по соображениям экономической безопасности, но пообещали предметно разобраться.

Татарстанцам начислили налогов на 13,3 млрд рублей

Тем не менее первым по значимости доходным источником остается НДФЛ. Сборы выросли на 13% — зачислено 168 млрд рублей. Этому способствовали рост заработной платы и повышение качества налогового администрирования, отметил глава УФНС по РТ. В этом направлении налоговые органы усилили работу по обелению «серых зарплат» и побуждают бизнес добровольно отказаться от незаконных схем оптимизации оплаты труда. Тем, кто не понял, доначислили 318 млн рублей, плюс страховые взносы на 1,2 млрд. «Волшебные» рекомендации работать в легальном поле получили свыше 4,4 тысячи предприятий-работодателей.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Исключением из общего роста стали налоги с физических лиц. Им начислено к уплате 13,3 млрд рублей по имущественным, транспортным и земельным налогам. Пауза носит технический характер. В этом году уведомления об их уплате почему-то поступили с опозданием. Но к 1 декабря налогоплательщики должны провести перечисления. Глава республики обратился к предприятиям с тем, чтобы те убедили работников вовремя выплатить налоги. В будущем году нагрузка на пассивный доход с физлиц и компаний вырастет. «В Госдумы внесены поправки, которые расширяют пятиступенчатую шкалу обложения доходов. Под нее попадут дивиденды, доходы по вкладам и с продажи имущества — доход будет облагаться по шкале от 15 до 22%», — сообщил Марат Сафиуллин.

Минниханов — муниципалитетам: «Будут допдоходы — ваши»

Значительную часть времени в штабе разбирались с недоимкой по земельному налогу и НДФЛ в муниципалитетах республики. От их собираемости зависят местные бюджеты. Обнаружилось, что проблемы есть у многих. Так, у 27 муниципалитетов произошло снижение поступления налогов относительно периода прошлого года. «Это Казань, Лаишевский, Тукаевский, Менделеевский, Елабужский, Заинский районы, — сказал Минниханов. — Тут же рост задолженности в Казани, Зеленодольске, Нурлате, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Нижнекамском и Тукаевском районах. Одним словом, резервы есть, но надо поработать над взысканием.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«До конца ноября муниципалитетам следует принять решения по местным налогам», — сообщил раис. К декабрю им предстоит представить подтверждение муниципальных бюджетов «без дефицита в строгом соответствии с прогнозными показателями, которые согласованы с Министерством финансов». Наиболее вероятно повышение туристических налогов. Но глав смущает большой дефицит республиканского бюджета.

— Принимайте — никуда ваши деньги не уходят, — заверил Рустам Минниханов. — Если у вас будут дополнительные доходы, значит в этом случае эти деньги ваши, разберемся. И насчет этой работы — главам надо просто хорошо держать ее под контролем.