ЦУМ планирует запустить каршеринг электромобилей и свадьбы под ключ

В Центре уникального мастерства подвели итоги шести месяцев работы и поделились планами на будущее

Фото: Артем Дергунов

За полгода работы Центра уникального мастерства в Казани его посетило свыше 600 тысяч человек, в кластере провели более 100 крупных мероприятий и 2 тысячи образовательных активностей. Итоги деятельности ЦУМа за шесть месяцев подвели сегодня в руководстве организации. В планах у центра открыть корнер в новом терминале казанского аэропорта и проводить мастер-классы для пассажиров, ожидающих рейсы, а также запустить каршеринг электромобилей «Атом» с выездом за пределы Казани и сделать ЦУМ официальной площадкой для проведения бракосочетаний. Подробнее — в материале «Реального времени».

Центр посетили более полумиллиона человек

За первые шесть месяцев работы ЦУМа в нем побывали более 600 тыс. человек, сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич. В их числе — более 100 тыс. участников деловых мероприятий.

— И самое главное — это школьники, которые массово посещают наши занятия. Мы перешли планку в 10 тыс. участников мастер-классов, — добавил он.



В ноябре для детей и подростков на базе ЦУМа должен заработать полноценный профориентационный Центр профессий «ОСТА». Открытие запланировано на следующий месяц, предположительно, 17—18 ноября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С момента открытия в ЦУМе успели провести более 100 крупных мероприятий и более 2 тыс. образовательных активностей. Сейчас в центре работают 63 резидента по 18 направлениям народных художественных промыслов. До конца года здесь планируют провести порядка 60 мероприятий, в том числе три больших модных показа.

Казанцы смогут зарегистрировать брак в ЦУМе

Многие предлагаемые мастер-классы могут объединить всю семью, подчеркнул Ранко Тепавчевич. Впрочем, ЦУМ ориентирован на поддержку пар с самого начала их совместной истории.

— Мы планируем с ЗАГСом [проводить] официальные церемонии бракосочетания. В ближайшее время ЦУМ официально через «Госуслуги» выйдет как площадка, где можно зарегистрировать брак. Мы будем предлагать [помощь] с момента подготовки: выбора платья, обручальных колец. В нашем пространстве можно снять фотосессию и провести саму процедуру, — сказал глава кластера.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Горожан ждет каршеринг электрокаров «Атом»

Для привлечения туристов в планах ЦУМа на будущее — запустить каршеринг электрокаров «Атом».

— У нас в планах интеграция с Болгаром и Свияжском. Есть проект каршеринга, чтобы люди могли забрать машину на парковке ЦУМа и поехать в востребованные точки. Нижнекамск захотел, чтобы к ним тоже могли приехать, — рассказал Ранко Тепавчевич.

Ожидается, что для шеринга будут доступны электрокары, в том числе «Атомы».

— Все движется в сторону электрокаров. Если говорить про бренд Татарстана, это электрокар «Атом». Он активно выдвигается на рынок, и нам хочется его в такой коллаборации представить. Мы с коллегами работаем над тем, чтобы люди могли забрать электрокар с нашей парковки. Тут есть зарядная станция. И затем выдвигаться к объектам внутри города либо за городом, а вечером возвращаться обратно. Прорабатываем вопрос интеграции с аэропортом, чтобы люди могли сразу по подписке или заказу забронировать машину, доехать от аэропорта до ЦУМа, здесь [машину] оставить. ЦУМ будет хабом для туристов, — сообщил он в ответ на вопрос «Реального времени».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Говоря о том, достаточно ли инфраструктуры для электромобилей, Тепавчевич ответил: «Этот вопрос сейчас в проработке с коллегами. К тому же машины заряжаются ночью, когда на парковке свободно».



Пассажиров, ждущих рейсы в аэропорту, пригласят на мастер-классы

Ознакомиться с продукцией местных мастеров гости скоро смогут сразу по прилете в Казань: в новом терминале аэропорта хотят открыть представительство.

— Мы взаимодействуем с коллегами, которые являются резидентами нового терминала. По поручению нашего руководства хотим разместить продукцию ЦУМа в рамках их пространства, — заявил Тепавчевич в разговоре с «Реальным временем».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, отличительной особенностью корнера станет плановое проведение творческих занятий:

— Сегодня, когда многие сталкиваются с трудностями из-за переноса рейсов, [мы собираемся] предложить мастер-классы. Посетители смогут в ожидании самолета изготовить собственный сувенир и забрать с собой уникальный подарок.



За выручкой ремесленников будут следить в режиме реального времени

Какую сумму удалось за эти полгода заработать ремесленникам, в ЦУМе пока не уточнили. Но заверили «Реальное время», что идет работа над специальной системой, которая позволит фиксировать объем продаж резидентов.

— [Скоро] мы активируем систему, которая позволит в реальном времени смотреть на их выручку. Это очень важно, потому что мы, как кластер, тоже работаем сообща. Все наши мастера подключаются к этой системе, и у нас тоже будет в ближайшее время возможность следить за ростом их выручки. Превратить ремесленный продукт в экономический — это тоже одна из наших основных задач, — поделился Ранко Тепавчевич с нашим изданием.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Скоро центр планирует выйти с аналитикой продаж. «Пока мы в процессе сборки этих цифр, но знаем, что всё хорошо», — добавил Тепавчевич. Для поддержки мастеров в ЦУМе также планируют запустить бизнес-акселератор, который поможет укреплять представленные бренды.

